Facebook před dvaceti lety propojil svět. Usnadnil šíření lží a vznik depresí, seniorům pomáhá s osamělostí

Pět let po spuštění přidal Facebook tlačítko „like“, kterým se dal vyjádřit souhlas. Naopak tlačítko „nelíbí se mi“ zakladatel sítě Mark Zuckerberg nikdy přidávat nechtěl. Jenže nesouhlas, naštvání a další negativní emoce si prostor našly samy. „Jsou to právě ty negativní emoce, které se většinou šíří nejrychleji a které vlastně podporují většinu těch interakcí. Takže já to z jeho strany beru trošku jako alibismus,“ hodnotí Heřmanová. Na svobodné síti se tak začaly svobodně šířit i dezinformace a propaganda. „Teď je jasné, že jsme neudělali dost, abychom zabránili zneužití nástrojů Facebooku,“ přiznává i samotný Zuckerberg. Ze sítě, která měla spojovat, se tak stala síť, která někdy i rozděluje.

Sociální sítě v současnosti používá skoro každý. Ze všech lidí na světě, kteří mají přístup k internetu, se na ně aspoň jednou za měsíc připojí přes 93 procent. Dohromady je to skoro pět miliard lidí. Zájem navíc dál roste. Každou sekundu přibude sedm nových uživatelů. Průměrně člověk na sociálních sítích stráví dvě a půl hodiny denně. Přibývá ale i samotných sítí. Typický uživatel je aktivní na šesti až sedmi z nich. I proto už má řada sítí stovky milionů aktivních uživatelů. Patří mezi ně i ty u nás málo známé jako QQ, SinaWeibo nebo Kuaishou, které jsou populární hlavně v Asii. Celosvětově ale dominují čtyři, a to Instagram původně určený na sdílení fotek, YouTube na sdílení videí, WhatsApp na komunikaci a právě Facebook. Každá z těchto sítí má přes dvě miliardy aktivních uživatelů.

Reklama jako zdroj peněz

Přilákat co nejvíc lidí ze všech věkových skupin chtějí i samotné sociální sítě. Snaží se tak vydělávat, a to i přes to, že je většina sítí zadarmo. Uživatelé totiž neplatí penězi, ale svými daty a svým časem. Sociální sítě u každého člověka sledují, co ho zajímá, baví, co vyvolává emoce, nebo jaké další účty sleduje.

Na základě toho pak sítě zobrazují další a další příspěvky, tak aby na síti lidé strávili co nejvíc času. A viděli tak i hodně reklam. „Cenná jsou i data o poloze. Konkrétně Facebook využívá hned několik způsobů, jak zjistit, kde přesně se jeho uživatelé nachází. Díky tomu třeba ví, kde pracuju a také kdy typicky do práce přicházím a kdy odcházím. Ví, do kterých obchodů chodím a jak často tam nakupuju. A dokáže také zjistit, jestli reklama na koncert zafungovala a opravdu jsem na něj šel,“ popisuje redaktor ČT Vladimír Piskala.

Data navíc mohou prozradit i změnu chování. „Třeba, že jsem pravidelně začal jezdit na kole. Všechny tyto informace využívá síť k cílení reklamy. Začne mi ukazovat produkty, u kterých je největší pravděpodobnost, že mě zaujmou a opravdu si je koupím – třeba nové kole nebo přilbu,“ dodává Piskala.