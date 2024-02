Drsné slyšení v Senátu. Zuckerberg se v sále omluvil rodinám, jejichž děti utrpěly újmu kvůli sociálním sítím

„Nikdo by si neměl projít tím, čím si prošly vaše rodiny, a proto jsme (do ochrany dětí) tolik investovali,“ prohlásil pak Zuckerberg k rodinám. Desítky amerických států žalují Metu a Instagram z rozněcování depresí, úzkostí a nespavosti u dětí.

Právě k nim se poté Zuckerberg bez mikrofonu a před kamerami otočil a omluvil se jim potom, co ho k tomu vyzval republikánský senátor Josh Hawley. „ Odškodnil jste kohokoliv z těch obětí?“ ptal se Zuckerberga senátor. „Proč ne? Nemyslíte, že zaslouží nějakou kompenzaci za to, co vaše platforma způsobila? Příspěvek na terapii? Omluvil jste se těm obětem?“ tlačil na něj.

Na slyšení ale chyběl jeden významný hráč - zástupce společnosti YouTube. Platformu používá 93 procent amerických dětí. Z výroků frustrovaných senátorů je jasné, že v ochranu dětí v kyberprostoru neuvěří, dokud technologické firmy neponesou soudně vymahatelnou odpovědnost, a tedy dokud nebude zvrácen zákon, který firmy chrání před odpovědností za obsah vytvářený uživateli. „Důvod, proč ten zákon ještě nebyl přijat, je moc vašich společností,“ prohlásila senátorka Amy Klobucharová.

Dlouhodobý problém

Představitelé firem argumentovali tím, že jejich společnosti investují miliardy dolarů do opatření souvisejících s bezpečností dětí a využívají pokročilé nástroje, které škodlivý obsah odhalují a ztěžují potenciálním predátorům přístup k dětským uživatelům.

Ačkoli nástroje odhalující nezákonný obsah jsou pokročilejší, odborníci upozorňují, že všeobecná dostupnost chytrých telefonů s kamerou, otevřených internetových skupin a aplikací pro posílání zpráv usnadňují sdílení citlivých fotografií i informací a slouží jako živná půda pro internetové predátory.

„Nic z toho, co dnes zaznělo, nebylo jiné, než jsme očekávali,“ prohlásil podle agentury AP Neveen Radwan, jehož dospívající dcera v důsledku sociálních sítí začala trpět anorexií a téměř zemřela. „Bylo to hodně slibů a upřímně řečeno, hodně řečí, aniž by něco skutečně řekli. Omluva, kterou (Zuckerberg) pronesl, se sice cení, ale bylo to samozřejmě trochu málo a pozdě,“ řekl.