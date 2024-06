Brusel se obává změn ve slovenské policii. Korupci už nebude vyšetřovat elitní NAKA

Komise se bojí o evropské peníze a o to, nakolik bude Slovensko schopné jejich zneužití případně vyšetřovat.

Slovenská vláda slibuje, že spolu s kauzami přesune část elitních vyšetřovatelů právě na kraje. Chce také řešit nedostatek personálu v jiných složkách. „Sbor se jednak trápí s obrovským podstavem, jednak máme příliš řídících pracovníků. Je to nehospodárné, neefektivní. Takže proto ta reforma,“ odůvodnil slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

„Tito vyšetřovatelé v podstatě s vyšetřováním této trestné činnosti podle mě doteď nemají zkušenosti, takže Evropská komise se logicky ptá, jak to bude a či budeme zvládat bojovat s touto závažnou trestnou činností,“ říká bývalý ředitel NAKA Lubomír Daňko.

Ještě minulou středu ministr tvrdil, že Komise žádné výhrady ke změnám nemá. Zároveň ale potvrdil jejich zpoždění.

Podle vedení policie by další jednání mezi Slovenskem a Komisí mohlo proběhnout už tento týden. Jak výrazně do chystané policejní přestavby zasáhne, ale zatím není jasné. Slovensku hrozí potenciálně i pozastavení evropských peněz, pokud by výhrady Komise nevyvrátilo.