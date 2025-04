Mezi Rusy na Ukrajině bojuje řada zahraničních ozbrojenců, mapovala Zóna ČT24

Čína důrazně odmítá, že by na ukrajinské bojiště vyslala své vojáky. Peking k této reakci donutil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když v úterý prohlásil, že se ukrajinští vojáci střetli s nejméně šesti čínskými občany v řadách ruských sil. Dosud bylo známo, že své vojáky organizovaně vyslala na pomoc Rusku jen Severní Korea. Do plnohodnotné invaze se na straně agresora prokazatelně zapojili ozbrojenci z mnoha států, mapovala Zóna ČT24.

Zelenskyj doufá, že zpráva o Číňanech bojujících za Rusko přesvědčí americké spojence k větší podpoře Ukrajiny. Peking obratem popřel, že Rusku poskytl své vojáky. „Je nutno zdůraznit, že čínská vláda vždy doporučuje svým občanům, aby se drželi dál od ozbrojených konfliktů. Hlavně by se do nich neměli jakkoliv zapojovat a už vůbec ne se účastnit vojenských operací,“ vzkázalo tamní ministerstvo zahraničí.

Do této chvíle bylo známo, že Rusko přímo podporují dva státy – Severní Korea a Írán. Přímé zapojení většího počtu Číňanů je novinkou. „V první fázi jsem si říkal, jestli to není něco, jako když různí zahraniční dobrovolníci bojují na straně Ukrajiny, něco ojedinělého. Ale podle informací, které se ke mně dostaly, to tak nevypadá,“ říká český dobrovolník bojující za Ukrajinu Mac.

Na ruském telegramu se za poslední tři roky objevilo mnoho záběrů, kdy na ruské straně válčili bojovníci z Afriky. V naprosté většině šlo o nájemné žoldáky, kteří si chtěli ve válce vydělat. Mnozí na frontě zemřeli

Pořad Zóna ČT24 o výzvách současného světa spojených s bezpečností se zabýval ještě například vývojem obrněnce Mars od českých a švédských zbrojařů, nebo nebezpečím terorismu v Africe očima zpravodaje ČT Jakuba Nettla. Celý pořad je ve videu v úvodu článku.