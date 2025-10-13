Estonsko v pátek večer dočasně uzavřelo silnici, která vede přes výběžek ruského území. Estonská pohraniční stráž tam totiž zaznamenala zvýšenou aktivitu Rusů. Veřejnoprávní stanice ERR zveřejnila video s ruskými ozbrojenci postávajícími desítky metrů od hranice. Estonský ministr zahraničí Magnus Tsahkna v neděli ujistil, že situace na hranici je pod kontrolou.
Estonci pozorovali neobvyklou ruskou jednotku u hranic
Estonská pohraniční stráž uvedla, že v pátek na ruské straně sledovala výrazně vyšší aktivitu než obvykle. Podél hranice se podle ní pohybovaly různé ozbrojené skupiny a jejich členové na sobě neměli uniformy pohraničníků.
V jednu chvíli se tito lidé postavili do řady přes silnici. Estonsko proto komunikaci dočasně uzavřelo, aby zabránilo možným provokacím, incidentům a zajistilo bezpečnost svých občanů, uvedla pohraniční stráž. V sobotu pak zveřejnila video, na kterém na silnici postává skupina sedmi mužů v maskovacích uniformách se zbraněmi přes rameno a maskami na obličeji.
Estonští pohraničníci uvedli, že úroveň ohrožení v souvislosti s tímto incidentem nevzrostla, ale že situace na hranici zůstává napjatá. Rusko proti nim neustále podniká různé provokace, jako je rušení signálu GPS nebo krádeže a ničení dopravního značení. Uzavírka silnice přes Saatskou botu potrvá nejméně do úterý.
Skupina výběžek opustila
Estonský ministr vnitra Igor Taro v sobotu večer řekl, že skupina výběžek opustila. Nové je podle něj to, že muži stáli uprostřed silnice, ruští pohraničníci se nikdy takto nechovali. Prioritou je dostavět objížďku ruského výběžku. „Nechci, aby někdo projíždějící přes Saatskou botu kvůli takové situaci skončil třeba v pskovském vězení,“ řekl Taro s odkazem na středisko ruské oblasti sousedící s Estonskem.
„Aby bylo jasno: na hranici se neděje nic akutního,“ uvedl v neděli šéf estonské diplomacie Magnus Tsahkna na sociální síti X. „Rusové se chovají o něco asertivněji a nápadněji než dřív, ale situace zůstává pod kontrolou,“ ujistil také. Silnici vedoucí Saatskou botu označil za historickou anomálii.
Výběžek ruského území o rozloze asi 115 hektarů se nazývá Saatská bota a zhruba v kilometrovém úseku přes něj vede silnice spojující estonské vesnice Lutepää a Sesniki, po které mohou občané Estonska jezdit bez zvláštního povolení za podmínky, že nezastaví. Silnice prochází také takzvaným Lutepääským trojúhelníkem, kde vede ruským územím asi třicet metrů.
Estonsko, Lotyšsko a Litva dlouhodobě varují před hrozbou pro jejich bezpečnost ze strany Ruska, která výrazně vzrostla od února 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Vzdušný prostor těchto zemí opakovaně narušují ruské drony a v září nad Estonsko na déle než deset minut pronikly tři ruské stíhačky.