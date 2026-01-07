Energetici obnovili po žhářském útoku dodávky proudu v Berlíně

Energetici ve středu dopoledne obnovili dodávky elektřiny na jihozápadě Berlína, který se od soboty potýkal s rozsáhlým výpadkem. V následujících hodinách budou mít postupně proud k dispozici znovu všichni odběratelé, informoval provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Kvůli žhářskému útoku, který mají podle úřadů na svědomí levicoví extremisté, se v sobotu ocitlo bez elektřiny 45 tisíc domácností a asi 2200 firem. Původně se hovořilo o tom, že budou mít všichni opět proud nejdříve ve čtvrtek odpoledne.
Podle mluvčího provozovatele sítě se v noci na středu podařilo zprovoznit a otestovat provizorní kabely. Podle berlínského primátora Kaie Wegnera rychlou opravu umožnilo i to, že hlavnímu městu pomáhala v kritické situaci spolková policie, armáda a další útvary ústřední vlády i jednotlivých spolkových zemí.
Navzdory obnovení dodávek úřady vyzvaly, aby lidé ještě nějakou dobu počkali, než začnou používat všechna energeticky náročná zařízení, jako jsou myčky, sušičky, rychlovarné konvice či nabíječky elektromobilů.
Požár kabelového mostu přes Teltowský kanál způsobil v německém hlavním městě dosud nejdelší výpadek elektřiny v poválečné historii. Postihl městskou část Steglitz-Zehlendorf, a to v době, kdy venku panují teploty pod nulou.
Podle Wegnera byl útok zjevně dílem levicových extremistů, čin označil v neděli za teroristický. Následky podle něj pocítilo sto tisíc lidí.
Vyšetřování v úterý převzalo Spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe, které se zabývá nejzávažnější trestnou činností. Podle něj panuje podezření z trestných činů sabotáže, členství v teroristické organizaci, žhářství a útoku na veřejnou infrastrukturu.
Útok krajně levicové skupiny
K útoku se přihlásila krajně levicová aktivistická skupina, která si říká Vulkangruppe. Cílem akce byla podle jejího prohlášení ekonomika založená na fosilních palivech. Skupina tvrdí, že se zaměřila na nejbohatší části města. Na jihozápadě Berlína jsou skutečně velké vilové čtvrti, výpadek proudu ale postihl lidi bez rozdílu příjmů. Bez elektřiny se ocitlo mimo jiné 74 pečovatelských zařízení a řada škol.
Úřady mezitím uvedly, že manifest vydaný skupinou Vulkangruppe považují za autentický. Podle stanice ARD zároveň odmítly spekulace ze sociálních sítí, že by za útokem mohlo stát Rusko. Viceprezident berlínské policie Marco Langner uvedl, že vyšetřovatelé žádné takové poznatky nemají. V novém dopise, který podle několika německých médií ve středu zveřejnila, spojení s Ruskem popírá i samotná skupina Vulkangruppe.
Skupina je aktivní v Berlíně a okolí od roku 2011. Podle civilní tajné služby BfV se nejedná o hierarchicky jednu organizovanou skupinu, ale spíše o vícero na sobě nezávislých skupin, které používají označení Vulkangruppe jako „franšízu“ a hlásí se k militantně anarchistickému hnutí. Loni v září se skupina přihlásila ke žhářskému útoku, který na šedesát hodin připravil o elektřinu padesát tisíc lidí na jihovýchodě Berlína. Loni v březnu se přihlásila k podobnému útoku namířenému proti závodu automobilky Tesla u Berlína.