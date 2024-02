Dvě petice, dva postoje k vládě a Izraeli. Malému vadí nepřiměřenost, Orko Váchovi rukojmí

Jedna petice kritizuje vládu za bezvýhradnou podporu Izraele, druhá ji chválí. Podporovatel pochvalné petice, katolický kněz a etik Marek Orko Vácha v Událostech, komentářích zdůraznil, že její příznivce mrzí každý zmařený život. Biskup Václav Malý, který by chtěl uvolněnější postoj vlády, zdůraznil, že současný konflikt zavinil Hamás. To ale podle něj neznamená, že izraelská reakce je přiměřená.

„Já jsem mluvil s paní Evou Erbenovou z Aškelonu, která přežila Terezín, Auschwitz, účastnila se pochodů smrti. Ona mi nesmírně trpce říkala: ‚Nám přece nebude nikdo vykládat, co je to genocida,‘“ vyprávěl Vácha. Cítí se prý zrazena, že tolik lidí ve světe stojí na straně Palestiny.

„Ta nepřiměřenost bije do očí,“ řekl k izraelskému postupu Malý. Kritická petice ale podle něj nemíří na celý stát Izrael, ale jen na aktuální postup jeho armády. Připomněl, že si toho všímají i světoví politici včetně amerického prezidenta.

O genocidu podle něj nejde, upozornil ale třeba na to, že prakticky není možné do Gazy dostat humanitární pomoc. „Vždyť to je neuvěřitelné, přes milion lidí ze severu Gazy přesídlilo na jih, jsou tam v táborech, chybí jim léky, často i jídlo. To musí armáda také brát na zřetel,“ zdůraznil.

Obtížná vyjednávání

„Pokud tady máme lidi, kteří říkají, že Palestina bude od řeky k moři, kde chcete jednat?“ ptal se Vácha. Podle něj chce oponent Izrael vymazat z mapy, a proto není prostor pro demokracii. Podle něj Jeruzalém ví, že zmařené životy způsobí velkou mezinárodní nevoli, ale musí se bránit.

„Ale mně se zdá, že počet obětí je už opravdu velmi velmi vysoký. Já pořád tvrdím, že úděl lidí, kteří jsou rukojmími – ano, je to špatná hra. Ale na druhé straně jsou to živí lidé. A ne všichni Palestinci podporovali Hamás,“ zdůraznil Malý. Zlikvidovat teroristy podle něj má zůstat cílem izraelské armády, ale musí si ujasnit, za cenu kolika obětí. Zaráží ho právě masovost konfliktu a byl by pro dočasné příměří.

Vácha řekl, že pokud by Izrael přistoupil na klid zbraní, teroristé musí vydat všechna rukojmí a všechny, kdo se účastnili útoku na jeho území. Dokud má ale 130 lidí ve sklepeních, Izrael se nemůže a nesmí zastavit.