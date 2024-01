Duda znovu omilostní dva zadržené politiky. Vybídl generálního prokurátora, aby je pustil z vězení

Polský prezident Andrzej Duda ve čtvrtek ohlásil, že znovu omilostní politiky opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Mariusze Kamińského a Macieje Wąsika. Ty policie zadržela v úterý přímo v prezidentském paláci. Stalo se tak poté, co je soud pravomocně odsoudil za někdejší zneužití pravomocí v době, kdy stáli v čele protikorupční agentury. Proti zadržení obou politiků protestovali ve čtvrtek ve Varšavě před polským Sejmem stoupenci PiS.

Případ sahá až do roku 2007, kdy stáli v čele protikorupční agentury CBA. Za tehdejší zneužití pravomocí je v roce 2015 soud nepravomocně odsoudil, prezident Duda ale oba politiky následně omilostnil. Nejvyšší soud později zpochybnil milost udělenou ještě před pravomocným odsouzením a jiný soud loni v prosinci oba politiky PiS poslal do vězení na dva roky.

Tato kauza končí, soudí Lebduška

Chystaná milost může podle analytika Michala Lebdušky z Asociace pro mezinárodní otázky přispět ke snížení napětí v Polsku a k vyjasnění situace, byť politický spor potrvá. „Celá tato záležitost bude vyřešena, tím tato kauza končí.“

Analytik se domnívá, že Duda se novou milostí přiznal k chybě při prvním udělení milosti – byť prezident tuto interpretaci odmítá. „Oba politici ztrácí poslanecký mandát, přestože to PiS odmítá. V tomhle smyslu tam konflikt ještě bude,“ řekl Lebduška. Nevyloučil také, že zejména Kamiński může být ještě vyšetřován v jiných kauzách.

Současný premiér Donald Tusk (Občanská platforma) aktuální situaci označil jako právní chaos a mocenskou dualitu. Lebduška s tímto jeho hodnocením souhlasí. „Je to skutečně velký chaos a je to způsobené tím, jak Právo a spravedlnost od roku 2015 vládlo.“ Současné situaci se podle něj dalo zabránit například tím, pokud by se s milostí počkalo na pravomocné odsouzení. Podobných zpochybnitelných kroků vidí víc, například při obsazování Ústavního soudu.