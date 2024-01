Dřív Polsko opouštěli, teď se z celého světa vracejí za stabilitou a bezpečím

Desátým rokem v řadě se do Polska více lidí vrátilo, než z něj odešlo. Z drtivé většiny jde o Poláky, kteří emigrovali. Ať už za prací, nebo dříve z politických důvodů. Je, ale i jejich potomky do země láká rostoucí ekonomika nebo pocit bezpečí.

Jsou mladí, aktivní a zpravidla hledají lepší podmínky k životu. Vyrostli jako cizinci, díky kořenům ale mají nárok na polský pas a rozhodli se přestěhovat zpět do vlasti předků. „Cítím se tady bezpečně. Třeba v San Francisku – a to je extrémní případ – není bezpečno. Chtěl jsem se vrátit zpět a udržet svou polskou identitu,“ hlásí Nick Siekierski.

Zatím mluví lépe anglicky než polsky. Do Varšavy přišel před lety jako student prestižního Stanfordu dokončit doktorát z historie. Té se nadále věnuje. Usiluje o obnovu sochy Díky, Ameriko, která vznikla ve dvacátých letech jako poděkování za pomoc vyslanou přes Atlantik do Polska Herbertem Hooverem.

„Byl tehdy ředitelem American Relief Administration, která dodala jídlo a nakrmila přes milion polských dětí a kojících matek mezi lety 1919 až 1922,“ vysvětluje Nick.

Hoover, který se na konci dvacátých let stal americkým prezidentem, byl proto tehdy v Polsku populární. Nickův dědeček, polský válečný veterán, sloužil v jeho administrativě, Nickův otec zase vedl Hooverův institut. „Kdyby tu byla socha nazpět, tomuto místu by to prospělo. Chce to ale ještě práci,“ je si vědom Nick.

Polonia se vrací

Své kořeny v Polsku hledá stále více příslušníků takzvané Polonie, tedy polských emigrantů, nebo jejich potomků. Jen loni se jich podle statistického úřadu do země vrátilo za trvalým pobytem na 10 tisíc.

Poláci tradičně z vlasti emigrovali do Německa, Británie, Irska nebo Spojených států. Rostoucí ekonomika je láká zpět, pomohl třeba i brexit. I když pomalu, trend se otáčí.

Do měst se lidé vracejí, na venkově je ale emigrace dále cestou za lepším. „Na čtyřicet podniků tady ve Wieruszówie zavřelo. Nedaří se nejen mně, ale většině,“ říká majitelka tamního krejčovství a galanterie Kinga S. Švadlena z patnáctitisícového města ve středním Polsku paradoxně zvažuje, že za prací odejde. Třeba do Spojených států.