Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

Liberální strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondělních doplňovacích volbách zajistila parlamentní většinu, kterou dosud neměla. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Ta poznamenala, že liberálové nyní budou moci schvalovat zákony bez podpory opozičních stran.
Voliči v Ontariu a Québecu vybírali poslance na tři uvolněná místa. Loňské parlamentní volby vyhráli Carneyho liberálové, v 343členném parlamentu ale nezískali většinu. Před pondělními doplňovacími volbami se opírali o 171 hlasů. Podle průběžných výsledků získali nejméně jedno křeslo.
Carney před hlasováním uváděl, že parlamentní většina mu pomůže zvládnout obchodní válku, kterou zahájil americký prezident Donald Trump, píše Reuters.
Tato agentura také poznamenala, že většina v parlamentu uvolní Carneymu ruce k vládnutí a otevře mu cestu k udržení premiérského křesla nejméně do roku 2029, kdy se v Kanadě budou konat příští parlamentní volby.