Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Liberální strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondělních doplňovacích volbách zajistila parlamentní většinu, kterou dosud neměla. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Ta poznamenala, že liberálové nyní budou moci schvalovat zákony bez podpory opozičních stran.

Voliči v Ontariu a Québecu vybírali poslance na tři uvolněná místa. Loňské parlamentní volby vyhráli Carneyho liberálové, v 343členném parlamentu ale nezískali většinu. Před pondělními doplňovacími volbami se opírali o 171 hlasů. Podle průběžných výsledků získali nejméně jedno křeslo.

Carney před hlasováním uváděl, že parlamentní většina mu pomůže zvládnout obchodní válku, kterou zahájil americký prezident Donald Trump, píše Reuters.

Tato agentura také poznamenala, že většina v parlamentu uvolní Carneymu ruce k vládnutí a otevře mu cestu k udržení premiérského křesla nejméně do roku 2029, kdy se v Kanadě budou konat příští parlamentní volby.

Kanada navyšuje obranný rozpočet a chce víc podpořit domácí zbrojaře
Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

před 29 mminutami
Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

01:31Aktualizovánopřed 32 mminutami
Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

02:49Aktualizovánopřed 34 mminutami
Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

04:17Aktualizovánopřed 39 mminutami
Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

před 1 hhodinou
Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

před 9 hhodinami
Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

12. 4. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

Liberální strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondělních doplňovacích volbách zajistila parlamentní většinu, kterou dosud neměla. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Ta poznamenala, že liberálové nyní budou moci schvalovat zákony bez podpory opozičních stran.
před 29 mminutami

Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

Americký viceprezident JD Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v rozhovoru se stanicí Fox News. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb.
01:31Aktualizovánopřed 32 mminutami

Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na úterý prohlásil americký viceprezident JD Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.
02:49Aktualizovánopřed 34 mminutami

Část Poláků chce silnici propojující české a ukrajinské hranice

Polští silničáři pokračují v rychlé výstavbě dálnic. Aktuálně už je v zemi otevřených na pět a půl tisíce kilometrů rychlostních komunikací – před pěti lety to bylo přibližně o tisíc kilometrů méně. Lidé především na jihu země ale už nyní horují za další komunikaci. Přejí si novou silnici, která by propojila české a ukrajinské hranice.
před 1 hhodinou

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

Nejen do cen letenek, ale i letních dovolených se může promítnout dražší letecké palivo, za nímž stojí konflikt na Blízkém východě. Cestovní kanceláře zatím plošně nezdražují, růst cen zhruba o desetinu je ale do budoucna možný. Dálkové lety jsou už nyní dražší i o tisíce korun.
před 1 hhodinou

Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

Útoku v britském Southportu, při kterém předloni ubodal tehdy sedmnáctiletý Axel Rudakubana tři dívky a dalších deset lidí zranil, mohli a měli podle nového vyšetřování předejít rodiče pachatele i britské úřady. Na závěry zveřejněné v pondělí upozornila agentura AP. Britský premiér Keir Starmer označil závěry vyšetřování za hluboce znepokojující a přislíbil zásadní změny.
před 9 hhodinami

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
12. 4. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
