Čtyři miliony eur za dva týdny. Slováci dál posílají peníze na munici pro Ukrajinu

Sbírku inspirovala česká vládní iniciativa, která si dala za cíl najít v zahraničních skladech milion a půl dělostřeleckých granátů. Připojila se do ní dvacítka států.

Slovenská vláda patří mezi ty, které výzvu odmítly. S komerčním prodejem zbraní sice souhlasí, armádní dodávky i jejich financování ale odmítá. Rozhodnutí občanů nicméně respektuje. „Ať si každý občan Slovenské republiky dělá se svými penězi, co chce. Je to jeho rozhodnutí. Víte, co říkají Češi? Prd do Stromovky. Promiňte ten výraz, ale je to symbolické, jen symbolické,“ nechal se Fico slyšet v televizi Joj 24.

Jeho vláda pochybuje o dopadu zbraňových dodávek a volá po mírových jednáních. Přesto, že sama Ukrajina pokračuje v houževnaté obraně.