Číně se potopila nejnovější jaderná ponorka, Peking to tajil

V Číně se na jaře potopila její nejnovější útočná ponorka s jaderným pohonem. Informují o tom list The Wall Street Journal (WSJ) a agentura Reuters s odvoláním na nejmenované americké představitele. Plavidlo se podle nich odebralo ke dnu u mola v loděnici poblíž města Wu-chan a úřady se to zřejmě snažily zatajit. Mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu řekl, že nemá k záležitosti informace.

„Dovedete si představit, že se americká jaderná ponorka potopí v San Diegu a vláda to ututlá a nikomu o tom neřekne?“ poznamenal bývalý důstojník Thomas Shugart z Centra pro novou americkou bezpečnost.

K incidentu došlo podle médií letos v květnu nebo počátkem června. Proč se ponorka potopila, ani to, zda měla na palubě jaderné palivo, není podle amerických činitelů jasné. Na satelitních snímcích jsou v přístavu vidět plovoucí jeřáby, jejichž úkolem bylo plavidlo z říčního dna vyzvednout, píše WSJ .

Ponorku se podle deníku sice podařilo zachránit, ale potrvá to přinejmenším měsíce, než ji opraví a bude moci znovu na moře. Podle Shugarta bylo plavidlo plné vody, takže bude třeba vyčistit veškerou elektroniku a možná vyměnit elektromotory.

„Kromě zřejmých otázek ohledně standardů výcviku a kvality vybavení vyvolává tento incident hlubší otázky o vnitřní odpovědnosti PLA (Čínské lidové osvobozenecké armády) a dohledu nad čínským obranným průmyslem, který dlouho sužuje korupce,“ upozornil nejmenovaný americký činitel z Pentagonu.

Rána pro čínskou prestiž

Potopení ponorky podle Reuters představuje pro Peking potenciální ostudu. Asijská velmoc se v současnosti se snaží rozšířit své vojenské kapacity a pustila se do produkce nové generace jaderných ponorek. Už nyní Čína disponuje co do počtu lodí největším námořnictvem na světě.

V roce 2022 měl Peking šest ponorek s jaderným pohonem vybavených balistickými střelami, šest útočných ponorek s jaderným pohonem a 48 útočných ponorek s dieselovým pohonem, píše Reuters s odvoláním na zprávu amerického Pentagonu. Čínská flotila podvodních plavidel by se podle něj měla do roku 2035 rozrůst na osmdesát ponorek.

Podle Washingtonu jde mimo jiné o součást snahy vyvíjet politický a vojenský tlak na Tchaj-wan a čelit snahám USA a dalším partnerům přijít tomuto ostrovu v době případného konfliktu na pomoc. Samotná Čína tvrdí, že jejím cílem při budování armády světové třídy je odradit agresory a chránit své zámořské zájmy.