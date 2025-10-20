Čína chystá plán pro příští pětiletku

Takzvané čtvrté plénum, tedy shromáždění komunistických špiček, za zavřenými dveřmi připravuje plán na následujících pět let. Má naznačit politický a ekonomický směr země v době rostoucí mezinárodní izolace a napětí se Spojenými státy. Ekonomiku oslabuje utlumená poptávka, celní válka a dlouhodobý propad realitního trhu. Plénum provází spekulace související s vyloučením několika generálů ze strany.
Čínská vláda ohlásila optimistická čísla. Ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla o 4,8 procenta, což odpovídá celoročnímu cíli kolem pěti procent. Podle analytiků ale tempo není samozřejmostí a záleží na další podpoře státu. O té se jedná za zavřenými dveřmi.
Klíčem plánu má být snížení závislosti na zahraničních dodavatelích a rozvoj domácích technologií – hlavně čipů a umělé inteligence. O napětí s USA se oficiálně nemluví, ale každé rozhodnutí se bude vykládat jako vzkaz.
„Zaměříme se především na technologický sektor. S pomocí investic a reforem můžeme zajistit, aby se technologické inovace staly motorem nového hospodářského růstu,“ říká analytik čínského think-tanku Anbound Wej Chung-sü.
Obyvatele především zajímá, jak se budou mít
Obyčejné Číňany víc než statistiky zajímá, jestli se budou mít lépe – bude-li jistá práce, dostupnější bydlení, přídavky na děti a důstojný důchod.
„Ekonomika by si pořád měla vést dobře. Ale znepokojuje nás obchod s USA, kvůli němuž jsme zranitelnější,“ míní obyvatelka Pekingu paní Li. „Jsem jenom rozvážeč jídla a nemám, co bych ztratil. Životní náklady asi půjdou nahoru, ale jinak je to obyčejným lidem jedno,“ popisuje další rezident z hlavního města pan Čche.
Zahraniční pozorovatelé se z pléna snaží vyčíst, co se děje za rudou oponou. Kdo se objeví, nebo naopak zmizí z veřejného života, napoví, jak hluboko sahají čistky. Krátce před zahájením komunistická strana vyloučila devět vysoce postavených generálů včetně druhého nejvlivnějšího muže armády po prezidentu Si Ťin-pchingovi.