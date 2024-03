„Chybí více peněz než nábojů.“ Munice pro Ukrajinu není podle Estonska stále plně zaplacená

Podle posledních informací bude k dispozici kolem 1,5 milionu kusů granátů, uvádí estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR s odkazem na svou televizní stanici ETV. Český prezident Petr Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci přitom původně hovořil o asi 800 tisících kusech.

S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu mimo členské státy Unie přišel premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU na počátku února. K nákupu se dosud připojila zhruba dvacítka zemí od Kanady přes Německo, Litvu, Finsko či Nizozemsko a Lucembursko až po Island.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) minulý týden novinářům v Bruselu řekl, že Praha zatím od spojenců získala prostředky na nákup prvních 300 tisíc kusů; o dalších 500 tisících kusech se jedná. Český poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v polovině března řekl, že první dodávky v rámci takzvané české iniciativy by měly dorazit na Ukrajinu nejpozději v červnu.

„Pokud mluvíme o milionu nábojů, jde o tři miliardy eur. Jsou různé ráže, ty menší jsou o něco levnější. Bylo by skvělé, kdyby se to vše podařilo. V současné době lze říct, že chybí více peněz než nábojů,“ uvedl nyní podle ERR Pevkur. Chybějící peníze se podle něj nyní hledají především v zemích severní a střední Evropy. Francie, která uvedla, že je připravena přispět více, by se měla projednat zvlášť, píše estonská stanice.