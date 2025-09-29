Budovu českého velvyslanectví v Moskvě někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině. Ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) k tomu uvedl, že velvyslanec Daniel Koštoval osobně předá protestní nótu na ruském ministerstvu zahraničí, v níž se Česko bude dožadovat informací o zadržených a kompenzace za majetkovou újmu. Odpoledne ministr řekl, že podle jeho informací dvě osoby, které poškodily ambasádu, už byly zadrženy, dvě nikoli.
Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy
Lipavský zveřejnil fotografie, jak vypadá česká ambasáda v Moskvě po činu vandalů. „Každý stát musí zajistit ochranu diplomatů a bezpečnost zastupitelských úřadů. Tento útok je nepřijatelný,“ napsal šéf české diplomacie. Nutné je podle něj nejprve sečíst škody. „Nechci předbíhat nějaké další kroky. V tuhle chvíli je to protest ze strany pana velvyslance,“ podotkl Lipavský.
„Ono to vypadá jako nevinná malůvka nebo nějaká sprosťárna, ale to jsou budovy, které mají kamenné obložení. Takže musíme teprve zjistit, kolik nás to bude stát opravit,“ dodal. „Očekával bych, že když v Praze chráníme poměrně bedlivě objekt ruského velvyslanectví, že ruská strana bude stejně chránit náš objekt,“ prohlásil ministr.
Minulé incidenty
Budovu ruského velvyslanectví v Praze Bubenči nicméně v minulosti postříkali demonstranti červenou barvou, která symbolizovala krev kvůli ruskému napadení Ukrajiny. Rudá barva se později objevila i na schodech před ruským velvyslanectvím.
Podobné incidenty a útoky na diplomatické budovy v obou zemích nejsou výjimečné. Například v roce 2020 kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze aktivisté, kteří demonstrovali před českou ambasádou v Moskvě, vyvěsili na plot velvyslanectví nápis Stop fašismu a hodili do areálu několik dýmovnic. Policie proti nim nezasáhla. V Petrohradu zase aktivisté Jiného Ruska zapálili před českým generálním konzulátem dýmovnici a vyvěsili transparent s vulgárním heslem.
Česko-ruské vztahy jsou zejména kvůli pokračující válce na Ukrajině už několik let na bodu mrazu.