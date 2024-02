Česko má na Ukrajině perfektní zvuk. Je potřeba na tom stavět hned, vybídl velvyslanec Pech české podnikatele

Česká republika patří k zemím, které Ruskem napadenou Ukrajinu podporují od samého počátku válečného konfliktu. Podle českého velvyslance na Ukrajině Radka Pecha to Kyjev nejen při diplomatických setkáních často oceňuje. Podnikům z tuzemska se podle něj i díky tomu otevřela cesta k zajímavým příležitostem. Řekl to v exkluzivním rozhovoru se zpravodajem České televize Davidem Miřejovským.

„Dobré jméno České republiky tady prostě zní. Já považuji za velmi důležité, že tomu tak je i mezi řadovými lidmi a nejen mezi politiky, protože politické vztahy jsou ovlivňovány politickou konjunkturou a velikostí obou zemí, která bude vždy rozdílná. To, co řekl prezident Pavel v Mnichově, nicméně rezonuje i v diplomatickém sboru.

„Česká republika má na Ukrajině perfektní zvuk mezi lidmi, což je pro naši diplomatickou práci velkou pomocí. Ukrajinci jsou si té podpory dobře vědomi. Určitě to bude významnou součástí našich budoucích vztahů,“ konstatoval Pech.

Na otázku, zdali toho Česko, potažmo čeští podnikatelé dokáží využít, měl Pech jednoznačnou odpověď. Čekat až na eventuální konec válečného konfliktu by ale podle něj bylo příliš drahé. „Na dobrém zvuku České republiky je potřeba stavět hned. V minulém týdnu i proto dorazila na Ukrajinu největší podnikatelská delegace z tuzemska od počátku války. Po Ukrajině s námi cestovalo 35 zástupců českých firem,“ připomněl velvyslanec a zároveň ocenil nasazení Tomáše Kopečného, vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny.

„Dělá výbornou práci a my se snažíme být nápomocní. Domnívám se, že je potřeba sem jezdit a s Ukrajinci o jejich potřebách mluvit, ale pochopitelně si uvědomuji i fakt, že je to nelehké a že velkým problémem je financování. To je potřeba zajistit. Proto vládní zmocněnec Kopečný například jedná s mezinárodními finančními institucemi,“ vysvětlil Pech.

„Snažíme se Ukrajincům naslouchat a něco pro ně dělat“

Diplomat, který na velvyslanectví v Kyjevě vystřídal začátkem listopadu loňského roku Radka Matulu, ocenil za četné návštěvy okupované země i tuzemské politiky.

„Pokračující projevy politické podpory, které jsou realizovatelné i odjinud, jsou důležité, ale být tady s nimi v momentech, které jsou obtížné – a zrovna teď Ukrajina z mnoha důvodů prochází těžkým obdobím – je neméně důležité. Projevy podpory jsou ale zásadní a myslím si, že Ukrajinci, jakkoli si o ně z pochopitelných důvodů musí říct i sami, to nedělají nadarmo. My se jim snažíme naslouchat, něco pro ně dělat. A Ukrajinci to vnímají, což je podstatné,“ dodal Pech.