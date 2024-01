Česko darovalo Izraeli sanitku. Poslouží kibucu Be’eri a také armádním lékařům

Česko darovalo Izraeli kompletní sanitní vůz. Peníze se vybraly díky sbírce spolupořádané českou pobočkou Židovského národního fondu. Zdravotnické vozidlo je určeno pro kibuc Be’eri v jižním Izraeli. Do doby, než se do vypleněné vesnice vrátí její obyvatelé, budou sanitku používat armádní lékaři.

„Byla to iniciativa zespodu. Role ambasády byla trochu poradní v samotných počátcích. Co by se hodilo a kam by se to hodilo,“ uvedla velvyslankyně Česka v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Vozidlo uhradila veřejná sbírka, kterou uspořádala česká pobočka Židovského národního fondu KKL. „Domluvili jsme se s našimi přáteli z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě, že bychom uspořádali sbírku a ať si Izraelci řeknou, na co by finanční prostředky chtěli použít,“ vysvětluje také Jan Pacovský z české pobočky Židovského národního fondu (KKL)

Volba padla na kibuc Be’eri, který byl zdevastován vpádem islamistů. Ti přímo ve vesnici zavraždili na místní klinice paramedičku Amit Manovou a nedaleko odtud stříleli na posádku sanitky.