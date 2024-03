Bulharsko a Rumunsko vstoupily do Schengenu (zdroj: ČT24)

Bulharsko a Rumunsko vstoupily do schengenského prostoru. Po třinácti letech čekání zatím končí kontroly na vzdušných a námořních hranicích s ostatními členskými zeměmi, pozemní kontroly kvůli vetu Rakouska, které se bojí přílivu žadatelů o azyl, zůstávají. To znepokojuje řidiče kamionů, upozornila agentura AFP.

Od neděle se také do Bulharska a Rumunská létá z druhého terminálu pražského Letiště Václava Havla. Doposud cestující do těchto zemí létali z prvního terminálu, odkud se cestuje do zemí mimo schengenský prostor.

„Skutečná výhoda přijde až se zrušením kontrol na pozemní hranici,“ má jasno cestující z rumunského letiště, kterému zatím vstup do Schengenu ušetří při každém letu zhruba dvacet minut.

„Je to velký úspěch pro obě země,“ poznamenala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Je to historický okamžik pro schengenský prostor, největší oblast volného pohybu na světě. Společně budujeme silnější a jednotnější Evropu pro všechny naše občany,“ dodala.