Britský zákon o rovnosti se netýká trans žen, rozhodl nejvyšší soud

To, že právní definice ženy je založena na biologickém pohlaví, je velmi citlivé rozhodnutí, které by mohlo mít závažné důsledky pro transgenderové ženy ve Spojeném království, píše agentura AFP.

Rozhodnutí znamená, že transgenderová osoba s certifikátem GRC, který ji uznává jako ženu, by neměla být považována za ženu v souvislosti se zákonem o rovnosti pohlaví, který mimo jiné ženy chrání před diskriminací.

Soud zdůraznil, že jeho rozhodnutí však nezbavuje transgenderové osoby ochrany, protože „jsou chráněny před diskriminací z důvodu změny pohlaví“.

Ačkoli soudní bitva začala ve Skotsku, středeční rozsudek by mohl mít významné důsledky pro prostory a služby, které nejsou oddělené pro jednotlivá pohlaví v celé Anglii, Skotsku a Walesu, a podnítit výzvy ke změně zákona z roku 2010, píše britský deník The Guardian.

Rozporuplné reakce

Aktivistka Maya Forstaterová, jež se účastnila případu, považuje verdikt za správný. „Jsme potěšeni, že nejvyšší soud přijal argumenty For Women Scotland a odmítl stanovisko skotské vlády. Soud nám dal správnou odpověď: chráněná charakteristika pohlaví – muže a ženy – odkazuje na realitu, nikoli na papírování,“ konstatovala aktivistka. Kampaň For Women Scotland podporuje finančně například spisovatelka a autorka knih o Harrym Potterovi J. K. Rowlingová.

Podle mluvčího britské labouristické vlády přináší rozhodnutí nejvyššího soudu „srozumitelnost a důvěru ženám a poskytovatelům služeb, jako jsou nemocnice, azylové domy a sportovní kluby“, napsala tisková agentura PA.

Vůdkyně britských konzervativců Kemi Badenochová blahopřála organizaci For Women Scotland a podotkla, že rozhodnutí je „vítězstvím“. „Naši politici by si měli uvědomit, že toto je zákon. Musí přestat dávat do škol a nemocnic chybné pokyny. Bude to neustálý boj,“ řekla před budovou Nejvyššího soudu Susan Smithová z organizace For Women Scotland.