Rowlingová odmítá šlechtický titul, včetně možného za názory na transgender

před 1 h hodinou | Zdroj: BBC , ČTK , The Independent , Deadline

Spisovatelka J. K. Rowlingová mohla už být jednou z téměř osmi stovek členů Sněmovny lordů. Jenže nabídku na šlechtický titul, který k tomuto opravňuje, odmítá. Dostala ji jak od momentálně vládnoucích labouristů, tak od nyní opozičních konzervativců. Třetí nabídka by mohla přijít za její názory ohledně transgender osob.

Rowlingová ještě podotkla, že by peerství „stejně nepřijala“, kdyby jí tato pocta byla nabídnuta potřetí.

Političku k tomu přesvědčil spisovatelčin postoj ke genderu, který kritici ovšem označují za transfobní. V internetové TalkTV Rowlingovou vychvalovala a uvedla, že obě věří, že ochrana žen by neměla být založena na pohlaví, které si samy určily, ale na biologickém pohlaví.

Svým postem reagovala Rowlingová na vyjádření bývalé ministryně obchodu a možné budoucí lídryně Konzervativní strany Kemi Badenochové. Ta prohlásila, že by – v případě zvolení stranickou předsedkyní – mohla slavné autorce zajistit místo ve Sněmovně lordů.

Letos v květnu tehdejší konzervativní vláda premiéra Rishiho Sunaka vydala nouzové nařízení, které zakazuje předepisování léku na zastavení puberty lidem mladším osmnácti let. Vláda mimo jiné poukazovala na to, že NHS už před rokem přestala až na výjimky tyto medikamenty předepisovat. Zákaz blokátorů puberty následně potvrdil soud. Podporu má toto omezení i od nové labouristické vlády.

„Studie Cassové byla plně odmítnuta celou řadou expertů v této oblasti, včetně světově uznávané lékařské fakulty Yaleovy univerzity,“ kritizovalo soudní rozhodnutí například sdružení TransActual. A Britská lékařská asociace se rozhodla studii Cassové přezkoumat.

Transfobii Rowlingová odmítá, vadí jí zneužívání

Rowlingová zveřejnění studie Hilary Cassové označila za „přelomový okamžik“. Již dříve odmítla, že je transfobní, respektuje prý „právo každého transgenderového člověka žít jakýmkoli způsobem, který je pro něj autentický a pohodlný“, ale chce, aby tito lidé nebyli diskriminováni a zneužíváni. Zmínila v té souvislosti omluvu, kterou by si zasloužily osoby procházející detranzicí, tedy procesem, který předchozí tranzici zvrátí.

Kritiku schytává spisovatelka za názor, že transgenderové ženy by neměly mít přístup do prostor určených pouze pro ženy, jako jsou oddělené šatny nebo toalety. V souvislosti s účastí transgender atletky Valentiny Petrillové na letošní paralympiádě mluvila o podvodu a ptala se, jestli by v tom případě neměl mít opět nárok na medaile i cyklista Lance Armstrong, který o cenné kovy přišel kvůli dopingu.