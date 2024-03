Britská vláda odložila plánované zvýšení daně u alkoholu v restauracích. Chce zabránit zavírání podniků

V centru Londýna vyjde sklenice piva v přepočtu často i na více než dvě stě korun, což jsou ceny, které jsou nepřijatelné i pro Brity. Hospody se brání, že jim rostou náklady a nemohou jít níž. Drahé jsou suroviny i energie. „Je to skoro deset tisíc liber za šest týdnů. Přitom dříve, třeba před covidem, by to bylo tak sedmnáct set měsíčně,“ podotýká hospodský Martin Robinson.

Restaurace tak zažívají odliv zákazníků a celá řada z nich musí zavřít. Jde o tisíce podniků. Od roku 2003 ubylo v zemi na 44 tisíc hospod, což je podle statistik v průměru šest denně, což je problém i pro vládu.

„Rozhodl jsem, že prodloužím sníženou daň na alkohol až do února 2025. Z toho by mělo profitovat na 38 tisíc hospod v celé Británii,“ oznámil ministr financí Jeremy Hunt. Odložení zvýšení daně by mělo každému podniku ušetřit v průměru třináct tisíc liber ročně, což by se mělo promítnout do ceny piva a tím pádem i do počtu zákazníků.