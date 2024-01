Britové úspěšně otestovali „Dračí oheň“. Laserová zbraň trefí minci z kilometrové vzdálenosti

Spojené království provedlo úspěšnou zkoušku své první laserové zbraně. Londýn doufá, že využije systém DragonFire (Dračí oheň) jako budoucí levnější alternativu k raketám. Laserová zbraň je natolik přesná, že dokáže zasáhnout minci z kilometrové vzdálenosti, cituje server BBC britské ministerstvo obrany. Zbraň by mohla být součástí válečných lodí, které by tak účinněji likvidovaly drony, jejichž využití v konfliktech sílí.

Britští vojenští vědci oznámili, že se jim pomocí DragonFire podařilo poprvé sestřelit drony pohybující se ve vzduchu. Test, který se uskutečnil v areálu ministerstva obrany Hebrides Range ve Skotsku, považují za „hlavní krok“ potřebný k uvedení technologie do provozu.

Laserově řízené energetické zbraně používají intenzivní světelný paprsek k proříznutí svého cíle a dokáží ho zasáhnout rychlostí světla. Dosah britského systému DragonFire je zatím předmětem zkoumání, ale klíčová je přímá viditelnost cíle – zbraň tedy umí zasáhnout jakýkoliv viditelný cíl v dosahu, vysvětluje BBC.

Vývoj od studené války

Podle britského ministra obrany Granta Shappse by laserovými zbraněmi mohly být vybaveny válečné lodě. „Uplatnění může být velmi široké, byť myslím, že je stále velmi daleko. Vývoj laserů jako zbraní, a to primárně v obranné roli, probíhá už desítky let, od druhé poloviny studené války. Ale s pokrokem technologií se šance na uplatnění nyní zvyšují,“ řekl ČT analytik Asociace pro mezinárodní otázky Vojtěch Bahenský.

Laserové systémy jsou poměrně velké a těžké, takže se nabízí právě uplatnění u válečných lodí, kde to nevadí, míní expert. „Je to asi nejlogičtější možnost, byť se pracuje i s jejich nasazením mezi pozemními silami,“ podotkl Bahenský s tím, že systém je ale podle něj zatím vzdálen od reálného nasazení minimálně několik let.