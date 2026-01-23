Boloňa musí dočasně zrušit omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině

Nahrávám video
Italská Boloňa musí dočasně zrušit nařízení, podle kterého se vozidla v celém městě směla pohybovat maximálně třicetikilometrovou rychlostí, rozhodl soud. Radnice pravidlo zavedla předloni, dle soudu ale v některých částech neoprávněně, protože ho dostatečně nezdůvodnila. Levicové vedení města chce omezení zachovat, výrazně totiž snížilo počet nehod. Připravuje proto upravenou vyhlášku s podrobným zdůvodněním pro jednotlivé ulice. Pravicová italská vláda však proti třicítce ve velkoměstech od začátku brojí.