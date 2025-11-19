Benátky budou opět vybírat poplatek za vstup do města


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Benátky budou i v příštím roce vybírat vstupné od turistů, kteří se tam neubytují. Oznámila to radnice italského historického města. Poplatek budou úřady vybírat šedesát dní v období od dubna do konce července. To je o několik dní více než letos. Výše vstupného zůstane deset eur (245 korun). V případě objednávky alespoň čtyři dny před plánovanou návštěvou je cena poloviční.

Benátky začaly vybírat poplatek v roce 2024. Radnice tvrdí, že se tak děje ve zkušebním režimu. Opatření mělo usměrnit nadměrný jednorázový turismus, který kritizují místní obyvatelé, úřady i Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z poplatku je řada výjimek pro děti, studenty, vstupy neturistického rázu, a především pro turisty, kteří stráví alespoň jednu noc v benátských hotelech či jiném ubytovacím zařízení. Tito návštěvníci totiž platí městský poplatek za ubytování. Zpoplatněný je vstup ve vybraných dnech od 8:30 do 16 hodin.

Radnice odůvodnila zahájení výběru vstupného tím, že i jednodenní návštěvníci tak přispějí k údržbě města. Podle kritiků je sporné, zda poplatek skutečně dokáže zmírnit nadměrný turismus ve městě, jak tvrdí radnice. Podle nich by takový dopad mělo například omezení počtu denních vstupů do centra, které vedení Benátek zvažovalo a nakonec nezavedlo.

Benátky neodolají změnám klimatu, jejich ochrana nakonec selže, varuje studie
Benátky trápí vysoká voda

Výběr redakce

AFP: Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

AFP: Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

před 5 mminutami
I o vstupu do EU jednal Pavel s albánským protějškem

I o vstupu do EU jednal Pavel s albánským protějškem

11:15Aktualizovánopřed 40 mminutami
Schillerové chybí v návrhu rozpočtu skoro sto miliard

Schillerové chybí v návrhu rozpočtu skoro sto miliard

11:06Aktualizovánopřed 42 mminutami
Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

09:51Aktualizovánopřed 43 mminutami
Ruský útok v Ternopilu má 25 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruský útok v Ternopilu má 25 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

06:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami
ANO, SPD a Motoristé podepsali návrh na zmrazení platů politiků

ANO, SPD a Motoristé podepsali návrh na zmrazení platů politiků

14:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V rozsáhlé sérii krádeží luxusních aut dostali dva muži pět let vězení

V rozsáhlé sérii krádeží luxusních aut dostali dva muži pět let vězení

před 2 hhodinami
Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

13:11Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

AFP: Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Agentura AFP s odvoláním na regionální civilní obranu ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně jedenáct lidí. Izraelská armáda dle serveru The Times of Israel údery potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti města Chán Júnis na jihu Pásma.
před 5 mminutami

I o vstupu do EU jednal Pavel s albánským protějškem

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu dopoledne na Pražském hradě přivítali albánského prezidenta Bajrama Begaje s chotí Armandou. Česko je dlouhodobým podporovatelem vstupu Albánie do Evropské unie a bude ji plně podporovat v ambici stát se členským státem do roku 2030, řekl Pavel po jednání. Begaj se sešel i s dalšími českými politiky.
11:15Aktualizovánopřed 40 mminutami

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. Šéf polské obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz následně oznámil, že armáda nasadí deset tisíc vojáků, aby pomohli ochránit bezpečnost kritické infrastruktury. Polské úřady také uvedly, že zadržely několik lidí podezřelých z napomáhání sabotérům.
09:51Aktualizovánopřed 43 mminutami

Benátky budou opět vybírat poplatek za vstup do města

Benátky budou i v příštím roce vybírat vstupné od turistů, kteří se tam neubytují. Oznámila to radnice italského historického města. Poplatek budou úřady vybírat šedesát dní v období od dubna do konce července. To je o několik dní více než letos. Výše vstupného zůstane deset eur (245 korun). V případě objednávky alespoň čtyři dny před plánovanou návštěvou je cena poloviční.
před 1 hhodinou

Ruský útok v Ternopilu má 25 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 48 raket a 470 dronů, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Ternopilu na západě země zemřelo dvacet pět lidí, uvedl Ukrinform. Polsko aktivovalo stíhačky, píše agentura Reuters. Drony zasáhly i Charkov, který hlásí 46 zraněných včetně dvou dětí.
06:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a šéfku energetiky Svitlanu Hrynčukovou, oznámila místní média. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Opozice žádá odstoupení celé vlády.
13:11Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Opakované drobné krádeže mají být na Slovensku opět trestné

Slovenský kabinet navrhl opětovně zařadit opakované drobné krádeže mezi trestné činy. Podobné ustanovení při loňských rozsáhlých změnách v trestním právu přitom vládní koalice z trestního zákoníku vypustila. To podle podnikatelů v maloobchodě vedlo k nárůstu krádeží. Tuto změnu dříve kritizoval i slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka a opozice.
před 5 hhodinami

Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony

Vojáci NATO z USA, Velké Británie a Rumunska se připojili ke svým polským kolegům ve cvičení dovedností v boji proti dronům. Polsko a další země na východním křídle NATO zaznamenaly v posledních měsících několik vpádů ruských dronů, z nichž některé byly sestřeleny. Sestřelování levně vyrobených dronů drahými protivzdušnými raketami však představuje velkou výzvu pro státy NATO, které se obávají vyčerpání zásob. Jednou z možností jsou stíhací drony. Tyto drony, které se odpalují z pneumatického odpalovacího zařízení, mají za úkol zachytit a sestřelit přilétající drony. Stíhací systém stojí jen desetinu ceny dronu typu Šáhed, který je hlavním nástrojem ruských útoků na Ukrajině.
před 9 hhodinami
Načítání...