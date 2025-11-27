Armáda v Guineji-Bissau jmenovala po puči přechodného prezidenta

Generál Horta N’Tam se stal přechodným prezidentem Guineje-Bissau poté, co armáda ve středu v africké zemi provedla vojenský převrat. K převzetí moci došlo během sčítání hlasů v prezidentských a parlamentních volbách.
Armáda převzala moc v zemi ve středu odpoledne poté, co byla z okolí prezidentského paláce hlášena intenzivní střelba. Svržený prezident Umaro Sissoco Embaló později ve středu podle francouzské stanice RFI potvrdil, že byl armádou zadržen.
V zemi se v neděli konaly prezidentské a parlamentní volby, jejichž předběžné oficiální výsledky měly být zveřejněny ve čtvrtek. Jak Embaló, tak opoziční kandidát Fernando Dias již ale s předstihem oznámili svá vítězství. Armáda po převzetí moci pozastavila sčítání hlasů, skutečné výsledky voleb tudíž nejsou známy.
Volební pozorovatelé z Africké unie a Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) ve společném prohlášení vyjádřili „hluboké znepokojení“ nad oznámením puče. Uvedli, že úředníci odpovědní za volební proces byli zatčeni, a vyzvali k jejich okamžitému propuštění. Společenství ECOWAS vyzvalo také k okamžitému propuštění Embalóa.
Generál Horta N’Tam se stal z vůle pučistů vrchním velitelem armády a přechodným prezidentem, kterým ho armáda jmenovala na dobu jednoho roku. Generál prezidentský slib složil v prostorách velitelství v přítomnosti médií. Armáda zároveň oznámila znovuotevření hranic, které ve středu po puči uzavřela.
Guinea-Bissau se stala nezávislou zemí v roce 1973 a od té doby zažila pět převratů, včetně toho středečního, a několik pokusů o ně – naposledy letos v říjnu. Guinea-Bissau je jednou z nejchudších zemí na světě, pod hranicí chudoby žije téměř polovina jejích obyvatel. Navíc je země podle AP centrem pro obchod s drogami mezi Latinskou Amerikou a Evropou.