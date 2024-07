Americké molo u Pásma Gazy čeká demolice

Po izraelské operaci na záchranu rukojmí, při které zemřelo 270 Palestinců, Světový potravinový program (WFP) v červnu přestal molo využívat kvůli bezpečnostním obavám. Právě tato organizace OSN distribuovala pomoc převáženou přes moře do Pásma Gazy.

Americká armáda podle agentury AP od začátku tvrdila, že molo je pouhým dočasným řešením humanitární situace v Pásmu Gazy, která se výrazně zhoršila po začátku bojů loni v říjnu.

PR akce, míní komentátor

Podle expertů je daleko efektivnější přeprava pomoci po silnici. „Po celou dobu, co bylo molo postaveno, tak bylo trochu PR akcí, protože přes pevnou pozemní hranici neustále proudily nákladní automobily s humanitární pomocí, takže jsem od začátku nechápal, proč je to molo stavěno, protože doprava po moři a překládání na molo je vždycky náročnější,“ podotkl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.

Jako do značné míry PR akci hodnotí rovněž shazování humanitární pomoci pomocí padáků. „Objem pomoci, kterou je možné shodit ze vzduchu, je velice malý a je to i nebezpečné pro lidi na zemi. Je to podle mě děláno pro televizní záběry, které pak jdou do světa,“ míní Fingerland.

Válku v enklávě loni vyvolal bezprecedentní teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října, při němž zahynulo na dvanáct set lidí. Dalších zhruba 250 osob ozbrojenci odvlekli na území Pásma Gazy.