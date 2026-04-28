Americké ministerstvo obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
Případ se týká fotografie mušlí, které jsou v písku vyskládány do tvaru číslic 8647. První dvojčíslí je někdy používáno jako zástupný symbol pro vyhození či zbavení se něčeho. Číslo 47 pak odpovídá pořadí, které má Trump v historickém seznamu amerických prezidentů. Snímek Comey loni zveřejnil na svém instagramovém účtu a napsal, že je to hezká sestava mušlí.
Činitelé Trumpovy administrativy označili fotografii za výhrůžku prezidentovi a tehdejší ministryně spravedlnosti Kristi Noemová uvedla, že nařídila Tajné službě vyšetřit čin jako možné navádění k atentátu na prezidenta. Ministerstvo nyní Comeyho formálně obvinilo z toho, že „vědomě a záměrně“ vyhrožoval Trumpovi smrtí a tělesnou újmou, napsala agentura AP s odvoláním na text obvinění.
Comey se podle úřadu dopustil také rozesílání výhrůžek po státech USA prostřednictvím internetu, za což může hrozit až několik let vězení. Jako výhrůžku násilím by zobrazení číslic 8647 „interpretoval rozumný příjemce sdělení znalý okolností“, uvedlo podle AP ministerstvo. Obvinění však nepředkládá žádný důkaz, že Comey vědomě a záměrně Trumpovi fotografií hrozil, podotkla agentura. Bývalý šéf FBI podle ní tvrdí opak.
Trumpova dlouhotrvající snaha
Trump hrozí svým politickým rivalům vězením už od roku 2015, kdy se poprvé ucházel o prezidentský úřad. Comey se loni stal prvním, u něhož se prezidentově administrativě podařilo vznést formální obvinění. Nyní pětašedesátiletý Comey, kterého Trump odvolal na začátku svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, byl loni obviněn z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu. Sám Comey jakoukoli vinu odmítl.
Federální soud následně v listopadu obvinění zamítl. Soudkyně rozhodnutí zdůvodnila tím, že prokurátorka, která na Trumpovo naléhání vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem.
Trump pravidelně napadal Comeyho postup při vyšetřování FBI. To mělo mimo jiné zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016.