Americké ministerstvo obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi


28. 4. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.

Případ se týká fotografie mušlí, které jsou v písku vyskládány do tvaru číslic 8647. První dvojčíslí je někdy používáno jako zástupný symbol pro vyhození či zbavení se něčeho. Číslo 47 pak odpovídá pořadí, které má Trump v historickém seznamu amerických prezidentů. Snímek Comey loni zveřejnil na svém instagramovém účtu a napsal, že je to hezká sestava mušlí.

Činitelé Trumpovy administrativy označili fotografii za výhrůžku prezidentovi a tehdejší ministryně spravedlnosti Kristi Noemová uvedla, že nařídila Tajné službě vyšetřit čin jako možné navádění k atentátu na prezidenta. Ministerstvo nyní Comeyho formálně obvinilo z toho, že „vědomě a záměrně“ vyhrožoval Trumpovi smrtí a tělesnou újmou, napsala agentura AP s odvoláním na text obvinění. 

Comey se podle úřadu dopustil také rozesílání výhrůžek po státech USA prostřednictvím internetu, za což může hrozit až několik let vězení. Jako výhrůžku násilím by zobrazení číslic 8647 „interpretoval rozumný příjemce sdělení znalý okolností“, uvedlo podle AP ministerstvo. Obvinění však nepředkládá žádný důkaz, že Comey vědomě a záměrně Trumpovi fotografií hrozil, podotkla agentura. Bývalý šéf FBI podle ní tvrdí opak.

Trumpova dlouhotrvající snaha

Trump hrozí svým politickým rivalům vězením už od roku 2015, kdy se poprvé ucházel o prezidentský úřad. Comey se loni stal prvním, u něhož se prezidentově administrativě podařilo vznést formální obvinění. Nyní pětašedesátiletý Comey, kterého Trump odvolal na začátku svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, byl loni obviněn z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu. Sám Comey jakoukoli vinu odmítl.

Federální soud následně v listopadu obvinění zamítl. Soudkyně rozhodnutí zdůvodnila tím, že prokurátorka, která na Trumpovo naléhání vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem.

Trump pravidelně napadal Comeyho postup při vyšetřování FBI. To mělo mimo jiné zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016.

Donald Trump

Výběr redakce

Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

NATO Česku neuzná jako obranné výdaje asi dvacet miliard, řekl ČT Zůna

V rafinerii v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět vypukl požár

Video„Celý dům se zatřásl,“ popsala Češka žijící v Izraeli íránský útok

Na post náčelníka generálního štábu jsou čtyři kandidáti, uvedl Zůna

Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel

Šluknov požádá o dotaci na odkup bytů na problémovém sídlišti

Orbán nabídl rezignaci z čela Fideszu

Aktuálně z rubriky Svět

Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

„Jednota a odhodlání, které se projevily po útocích z 11. září, jsou nyní nezbytné pro obranu Ukrajiny,“ řekl v úterý britský král Karel III. americkým zákonodárcům v Kongresu. Projev představuje hlavní program jeho čtyřdenní návštěvy USA. „Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové,“ řekl americký prezident Donald Trump, když krále dříve během dne přivítal v Bílém domě. Návštěva probíhá v době rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
16:54Aktualizovánopřed 36 mminutami

V rafinerii v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět vypukl požár

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
10:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael krátce po evakuaci ostřeloval několik vesnic v Libanonu

Izraelská armáda vyzvala k evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí armády židovského státu Avičaj Adraí vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Izrael po necelé půlhodině od vydání výzvy provedl útoky na jednu z evakuovaných obcí. Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří. Izrael navíc také zranil dva libanonské vojáky a zabil tři příslušníky místní civilní obrany.
13:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nákladní člun se s keporkakem zvaným Timmy vydal do Severního moře

Tým dobrovolníků na severu Německa se v úterý pustil do dalšího pokusu o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Podařilo se ji dostat na speciální nákladní člun, který se následně vydal na cestu z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
11:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Tsunami cestovního ruchu.“ Jak zachránit města zahlcená masovou turistikou

Amsterdam a Barcelona se snaží omezit masový cestovní ruch. Obyvatelé zahlcení přemírou turistů požadují od politiků razantnější kroky, zatímco radnice hledají udržitelná řešení, jak vrátit města místním. Proměna historických center v pouhé kulisy zaplavené turisty je přitom opakovanou stížností obyvatel v řadě evropských měst.
před 2 hhodinami

Video„Celý dům se zatřásl,“ popsala Češka žijící v Izraeli íránský útok

Kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu, která vypukla před dvěma měsíci, čelila raketám i jindy nálety neohrožovaná města ve středním Izraeli. Zažila to i rodina Češky Michaely, která v oblasti žije. Díky příměří tam sice sirény ztichly, neustaly ale útoky libanonské teroristické organizace Hizballáh na sever Izraele. Tamní obyvatelé, na které nadále cílí rakety a drony, kritizují vlastní vládu za to, že se jí dosud nepodařilo nebezpečí neutralizovat.
před 2 hhodinami

Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro Rusko, oznámil Sybiha

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Sybiha vyjádřil České republice vděčnost. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že jde o předběžnou pozici. Prezident Petr Pavel podotkl, že pro zřízení tribunálu se Česko vyslovilo už dříve.
17:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...