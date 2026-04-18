Africký kontinent nelze dál drancovat a vykořisťovat, varoval papež v Angole

Papež Lev XIV. se v sobotu během své cesty po čtyřech afrických zemích sešel s angolským prezidentem Joaem Lourencem a přednesl svůj první projev. V něm podle agentury Reuters ostře kritizoval „despoty a tyrany“, kteří slibují bohatství, ale jejichž prázdné sliby vedou jen k utrpení a úmrtím. Vyzval také angolské představitele, aby prolomili „kruh zájmů“, který podle agentury AP po staletí drancoval a vykořisťoval africký kontinent.
„Rád bych se s vámi setkal v míru a ujistil vás, že váš lid vlastní poklady, které nelze koupit ani ukrást,“ řekl papež.
Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je Angola v současnosti čtvrtým největším producentem ropy v Africe a patří mezi dvacet největších producentů na světě. Země je rovněž třetím největším producentem diamantů na světě a je bohatá na významná ložiska zlata.
„Dobře víte, že lidé se až příliš často dívali, a stále dívají, na vaši půdu, aby jí něco dali nebo častěji, aby si z ní něco vzali,“ řekl Lev XIV. „Je nutné tento kruh zájmů přerušit,“ zdůraznil.
Papež a šéf Bílého domu
Lev XIV. podle agentury AFP vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích.
Papež zdůraznil, že čtvrteční projev, ve kterém ostře kritizoval světové lídry za miliardové výdaje na války, měl připravený již před dvěma týdny. Tedy dlouho předtím, než Trump začátkem tohoto týdne Lva XIV. kritizoval, když ho na internetu označil za slabého a za nástroj radikální levice. Některá média, zejména ve Spojených státech, následné papežovy výroky interpretovala jako narážku na šéfa Bílého domu.
„Bylo to vnímáno, jako bych se snažil s prezidentem znovu debatovat, což vůbec není v mém zájmu,“ podotkl na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou papež, který je první hlavou katolické církve narozenou ve Spojených státech.
Ranní mše pro 200 tisíc lidí
Lev XIV. v sobotu přistál v Luandě poté, co třídenní návštěvu Kamerunu zakončil ranní mší pro přibližně 200 tisíc lidí v hlavním městě Yaoundé. V sobotním kázání proneseném ve francouzštině zdůraznil, že úcta k lidské důstojnosti je základním kamenem každé společnosti.
Vrcholem papežovy návštěvy má být v neděli zastávka jižně od angolské metropole v městečku Muxima, kde se nachází známá katolická svatyně. Představuje nejvýznamnější mariánské poutní místo v subsaharské Africe a každý rok tam na přelomu srpna a září míří více než milion poutníků.
Angola, jihoafrická země s přibližně 38 miliony obyvatel, z nichž přes čtyřicet procent se hlásí ke katolíkům, získala v roce 1975 nezávislost na Portugalsku. Dodnes však nese jizvy po ničivé občanské válce, která vypukla bezprostředně poté a s přestávkami zemi pustošila až do roku 2002. Odhaduje se, že při ní zahynulo více než půl milionu lidí.
Angola je třetí zastávkou papežovy africké cesty. Lev XIV. již zavítal do převážně muslimského Alžírska, které navštívil jako první papež v historii, a také do Kamerunu. Jeho africké turné skončí příští týden pobytem v Rovníkové Guineji.