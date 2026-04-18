Africký kontinent nelze dál drancovat a vykořisťovat, varoval papež v Angole


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Papež Lev XIV. se v sobotu během své cesty po čtyřech afrických zemích sešel s angolským prezidentem Joaem Lourencem a přednesl svůj první projev. V něm podle agentury Reuters ostře kritizoval „despoty a tyrany“, kteří slibují bohatství, ale jejichž prázdné sliby vedou jen k utrpení a úmrtím. Vyzval také angolské představitele, aby prolomili „kruh zájmů“, který podle agentury AP po staletí drancoval a vykořisťoval africký kontinent.

„Rád bych se s vámi setkal v míru a ujistil vás, že váš lid vlastní poklady, které nelze koupit ani ukrást,“ řekl papež.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je Angola v současnosti čtvrtým největším producentem ropy v Africe a patří mezi dvacet největších producentů na světě. Země je rovněž třetím největším producentem diamantů na světě a je bohatá na významná ložiska zlata.

„Dobře víte, že lidé se až příliš často dívali, a stále dívají, na vaši půdu, aby jí něco dali nebo častěji, aby si z ní něco vzali,“ řekl Lev XIV. „Je nutné tento kruh zájmů přerušit,“ zdůraznil.

Papež a šéf Bílého domu

Lev XIV. podle agentury AFP vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích.

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš
Prezident USA Donald Trump

Papež zdůraznil, že čtvrteční projev, ve kterém ostře kritizoval světové lídry za miliardové výdaje na války, měl připravený již před dvěma týdny. Tedy dlouho předtím, než Trump začátkem tohoto týdne Lva XIV. kritizoval, když ho na internetu označil za slabého a za nástroj radikální levice. Některá média, zejména ve Spojených státech, následné papežovy výroky interpretovala jako narážku na šéfa Bílého domu.

„Bylo to vnímáno, jako bych se snažil s prezidentem znovu debatovat, což vůbec není v mém zájmu,“ podotkl na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou papež, který je první hlavou katolické církve narozenou ve Spojených státech.

Ranní mše pro 200 tisíc lidí

Lev XIV. v sobotu přistál v Luandě poté, co třídenní návštěvu Kamerunu zakončil ranní mší pro přibližně 200 tisíc lidí v hlavním městě Yaoundé. V sobotním kázání proneseném ve francouzštině zdůraznil, že úcta k lidské důstojnosti je základním kamenem každé společnosti.

Vrcholem papežovy návštěvy má být v neděli zastávka jižně od angolské metropole v městečku Muxima, kde se nachází známá katolická svatyně. Představuje nejvýznamnější mariánské poutní místo v subsaharské Africe a každý rok tam na přelomu srpna a září míří více než milion poutníků.

Kamerunští separatisté vyhlásili při návštěvě papeže třídenní příměří
Papež Lev XIV. v katedrále svatého Josefa v Bamendě

Angola, jihoafrická země s přibližně 38 miliony obyvatel, z nichž přes čtyřicet procent se hlásí ke katolíkům, získala v roce 1975 nezávislost na Portugalsku. Dodnes však nese jizvy po ničivé občanské válce, která vypukla bezprostředně poté a s přestávkami zemi pustošila až do roku 2002. Odhaduje se, že při ní zahynulo více než půl milionu lidí.

Angola je třetí zastávkou papežovy africké cesty. Lev XIV. již zavítal do převážně muslimského Alžírska, které navštívil jako první papež v historii, a také do Kamerunu. Jeho africké turné skončí příští týden pobytem v Rovníkové Guineji.

Aktuálně z rubriky Svět

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Šest lidí zemřelo a dalších čtrnáct bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, informují ukrajinská média. Policie ho zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími a nedařilo se s ním vyjednávat. Podle generálního prokurátora Ruslana Kravčenka vraždil 58letý muž pocházející z Moskvy.
17:59Aktualizovánopřed 2 mminutami

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
08:40Aktualizovánopřed 3 mminutami

Papež Lev XIV. se v sobotu během své cesty po čtyřech afrických zemích sešel s angolským prezidentem Joaem Lourencem a přednesl svůj první projev. V něm podle agentury Reuters ostře kritizoval „despoty a tyrany", kteří slibují bohatství, ale jejichž prázdné sliby vedou jen k utrpení a úmrtím. Vyzval také angolské představitele, aby prolomili „kruh zájmů", který podle agentury AP po staletí drancoval a vykořisťoval africký kontinent.
V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

Po sečtení všech zbývajících hlasů odevzdaných v maďarských volbách získala Tisza ve 199členném parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Strana Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána bude mít v unii s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou (KDNP) v příštím volebním období pouze 52 poslanců. Do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly. Ukázaly to konečné výsledky maďarského volebního úřadu po sečtení 100 procent hlasů.
VideoPavel navštívil chilskou observatoř. Češi tam mají vybavit největší teleskop světa

Prezident Petr Pavel zakončil svou cestu po Jižní Americe návštěvou chilské observatoře Paranal, nedaleko které staví vůbec největší optický teleskop na světě. Při té příležitosti byla představena dohoda o přístupu českých vědců do mezinárodního konsorcia ANDES, které právě nový gigantický teleskop vyvíjí. Češi by ho rádi vybavili spektrografem – přístrojem, který rozkládá světlo na jednotlivé vlnové délky. V budoucnu má pátrat na chilském nebi po obdobě planety Země.
Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.
VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

Polsko zaznamenalo výrazný pokles počtu nelegálního překročení hranice. Úřady zadržely až o 96 procent migrantů méně než před čtyřmi roky. Běžence podle Varšavy k hranicím posílá ruský a běloruský režim s cílem destabilizovat státy Evropské unie. Polsko přitom stále buduje ještě silnější bariéry a další opatření.
