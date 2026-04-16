Kamerunští separatisté vyhlásili při návštěvě papeže třídenní příměří

Papež Lev XIV. navštívil Kamerun. Ve druhý den své návštěvy zamířil do anglicky mluvícího města Bamenda na severozápadě země, kde v roce 2017 začalo povstání s cílem odtrhnout se od převážně frankofonního Kamerunu. Konflikt si podle lidskoprávních organizací vyžádal více než šest tisíc obětí. „Jakmile papež vstoupí do Bamendy, měli bychom mít mír. Veškeré zabíjení a únosy by měly přestat,“ řekl agentuře AFP 36letý Giovanni Mbuna, kterého v roce 2023 separatisté unesli.
Podle AP separatisté při příležitosti papežovy návštěvy vyhlásili třídenní klid zbraní. V jejich prohlášení stojí, že příměří „odráží hluboký duchovní význam návštěvy a jeho účelem je umožnit civilistům, poutníkům a hodnostářům bezpečně cestovat“.
Ve středu vyzval místní vládu, aby zpytovala své svědomí, informují světové agentury. „Aby mír a spravedlnost skutečně převládly, je nezbytné zlomit řetězy korupce, které ničí autoritu a připravují ji o věrohodnost,“ řekl Lev XIV. představitelům země za přítomnosti prezidenta Paula Biyi, jenž vládne zemi od roku 1982.
Do Kamerunu dorazil Lev XIV. z převážně muslimského Alžírska, které navštívil jako první papež v historii. Z 30 milionů obyvatel Kamerunu se více než třetina hlásí ke katolické církvi. V pátek Lev XIV. ve městě Douala povede mši, při které se očekává účast přibližně 600 tisíc lidí. V sobotu papež Kamerun opustí a navštíví Angolu. Jeho africké turné ukončí příští týden pobyt v Rovníkové Guineji.