Zrušený tendr na druhý úsek metra D zpozdí stavbu minimálně o rok

Představenstvo pražského dopravního podniku zrušilo výběr vítěze zakázky na stavbu druhého úseku trasy metra D v souladu s tím, co už předtím rozhodl i antimonopolní úřad. Tendr původně vyhrálo sdružení firem v čele se společností Subterra. Důvodem zrušení jsou chybějící reference, které by prokazovaly zkušenost s takovými technologickými postupy. Rozporovaná zakázka se týká úseku mezi budoucími stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Její nové posuzování pro praxi znamená, že stavba nabere podle odhadů minimálně roční zpoždění.

„Bezesporu se jedná o mimořádně velké detaily. Některé z nich bylo obtížné dokládat i s ohledem na čas. Poněvadž dokládat reference dvacet let tomu nazpět, to je těžko dohledatelné,“ sdělil ke zrušenému tendru mluvčí Subterry Vladislav Beneš. Výběrová komise původně žádné pochybnosti u nabídky za třicet miliard neměla. Zabývat se tím začal dopravní podnik kvůli námitkám neúspěšných uchazečů tendru a závěrům šetření antimonopolního úřadu. „Nejsou schopni na sto procent potvrdit celý ten technický detail. A proto nám přišlo správné i z hlediska toho, abychom jednali transparentně, celou tu vítěznou nabídku přezkoumat a obodovat znovu,“ zdůvodnil krok pražského dopravního podniku jeho generální ředitel Petr Witowski.

„Neustále tvrdíme, že v nabídce podané konsorciem firem vedených Subterrou nebylo nic zfalšováno ani zkresleno a za touto nabídkou si plně stojíme,“ poznamenal mluvčí Beneš.



Výběr stavební firmy tak bude trvat minimálně do konce roku. Záležet bude i na antimonopolním úřadu, který teď prověřuje vyloučení firem Porr, Vinci a Marti (PVM) z výběrového řízení. Podle vedení podniku byla jejich nabídka podfinancovaná a obsahovala chyby v harmonogramu.



„Vyloučení sdružení PVM považujeme za protiprávní a to jsme také doložili v našem odvolání proti rozhodnutí zadavatele,“ řekla mluvčí Porr Jana Mašínová.



Zatím tak dopravní podnik nesmí uzavřít žádnou smlouvu se zhotovitelem stavby. A to bude znamenat i roční prodloužení termínu zprovoznění celé linky metra D. Situací se bude zabývat dozorčí rada společnosti.