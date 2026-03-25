Zvuk připomínající střelbu už dva týdny ruší lidi v Uherském Hradišti. Budí je ze spaní a ozývá se někdy i přes den. Strážníci nevylučují, že je to naschvál a snaží se zjistit, odkud rámus vychází – zatím však marně. „Ten hluk se šíří tak, že se tříští o stěny domů a je těžké určit jeho správný směr,“ vysvětluje velitel tamních strážníků Vlastimil Pauřík. Zvuk pravděpodobně vychází z okolí Husovy ulice. Někdy se ozývá ve dvacetiminutových intervalech. Jindy ale na něj strážníci čekají marně. Pokud by se úmyslné dělání rámusu potvrdilo, hrozí možnému pachateli minimálně pokuta za rušení nočního klidu.