VideoV Uherském Hradišti ruší místní záhadné rány. Strážníci zdroj zatím nenašli


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zvuk připomínající střelbu už dva týdny ruší lidi v Uherském Hradišti. Budí je ze spaní a ozývá se někdy i přes den. Strážníci nevylučují, že je to naschvál a snaží se zjistit, odkud rámus vychází – zatím však marně. „Ten hluk se šíří tak, že se tříští o stěny domů a je těžké určit jeho správný směr,“ vysvětluje velitel tamních strážníků Vlastimil Pauřík. Zvuk pravděpodobně vychází z okolí Husovy ulice. Někdy se ozývá ve dvacetiminutových intervalech. Jindy ale na něj strážníci čekají marně. Pokud by se úmyslné dělání rámusu potvrdilo, hrozí možnému pachateli minimálně pokuta za rušení nočního klidu.

Výběr redakce

Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

včeraAktualizovánopřed 26 mminutami
Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou

Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou

před 1 hhodinou
První polská základní škola testuje zákaz mobilů

VideoPrvní polská základní škola testuje zákaz mobilů

před 2 hhodinami
Saúdská Arábie a Kuvajt čelily úderům dronů

Saúdská Arábie a Kuvajt čelily úderům dronů

před 3 hhodinami
V parlamentních volbách v Dánsku vyhráli sociální demokraté

V parlamentních volbách v Dánsku vyhráli sociální demokraté

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Zlínský kraj

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 koruny za litr, naposledy byla obdobně drahá v listopadu 2022, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
21. 3. 2026Aktualizováno21. 3. 2026

VideoHoliš i Půta věří, že vláda přistoupí na změnu rozpočtového určení daní

V pondělí se ve Strakově akademii poprvé setkají zástupci nové vlády s hejtmany. Hlavním tématem budou peníze pro regiony. Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), který platí od roku 2005, podle hostů Duelu ČT24 – hejtmanů krajů Libereckého Martina Půty (SLK) a Zlínského Radima Holiše (ANO) – neodpovídá současnému stavu a je neudržitelný. „Pokud doneseme většinovou dohodu (hejtmanů na změně), vláda s ní bude pracovat,“ sdělil Holiš. „Já si dovedu představit i situaci, že vláda rozpočtové určení daní pro kraje změní bez dohody s kraji,“ řekl Půta. Pořad moderovala Jana Peroutková.
15. 3. 2026

VideoZačala výluka na železnici mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm

Začala dvouměsíční výluka na trati mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm na Vsetínsku. Vlaky tam nepojedou kvůli opravě nebezpečné křižovatky v Zašové do 26. května. Po přestavbě by měla být silnice širší, na místě budou nové odbočovací a připojovací pruhy nebo semafory. Práce vyjdou na téměř dvě stě milionů korun, hotovo by mělo být na konci letošního roku.
11. 3. 2026

V Otrokovicích hořel sklad, z okolí se evakuovaly stovky lidí

V areálu společnosti Toma v Otrokovicích na Zlínsku v úterý dopoledne vzplál zastřešený venkovní sklad plastového materiálu společnosti Remaq, která se zabývá recyklací plastů. Požár likvidovaly desítky hasičů, po téměř pěti hodinách se jim ho podařilo uhasit. Nikdo nebyl zraněn. Z okolí se evakuovalo přes tři sta lidí, odhadovaná škoda se pohybuje mezi dvaceti a padesáti miliony korun. Příčina požáru se vyšetřuje.
10. 3. 2026Aktualizováno10. 3. 2026

Rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně by mohla začít letos. Zavřené je už dekádu

Rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně by podle primátora Jiřího Korce (ANO) měla začít ještě letos. Město na konci loňského roku získalo stavební povolení. Opravy za zhruba šest set milionů korun má z velké části pokrýt dotace. Kino je zavřené deset let – od března 2016 – kvůli havarijnímu stavu budovy.
5. 3. 2026

Soud snížil investičnímu podvodníkovi z Přerova trest

Olomoucký vrchní soud snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes dvě stě lidí o zhruba 191 milionů korun. Podle verdiktu se nesmí také sedm let věnovat investiční činnosti. Jeho obchodní společnost dostala již dříve zákaz činnosti na dvanáct let. Vrubel tvrdil, že nikoho nepodvedl. Soud mu uložil i trest propadnutí majetku a povinnost náhrady škody.
18. 2. 2026

Na trati ze Vsetína nepojedou vlaky téměř do konce roku

Od pondělního rána téměř do konce letošního roku nejedou vlaky na mezinárodní trati Vsetín – Horní Lideč – Střelná. Výluka se dotýká regionální dopravy, ale i frekventovaných mezinárodních rychlíků Valašský expres, které několikrát denně jezdí mezi Prahou a Žilinou. Vlakové spoje nahrazují autobusy – jak regionální linky, tak rychlíky.
16. 2. 2026
Načítání...