Železniční výluku mezi Vysočinou a jižní Moravou doprovází nejasnosti. Nákladní vlaky ale v březnu projedou

Správa železnic plánuje v úseku mezi Křižanovem a Vlkovem zmodernizovat trať, opravit mosty i zrekonstruovat zastávky. Proti úplnému uzavření trati se ale postavil jeden z nákladních dopravců. Podle dřívějších plánů z roku 2021 totiž měla být jedna kolej i v průběhu prací průjezdná.

„Naším cílem není zabránit provádění plánovaných prací, ale zajistit realizace celé akce tak, jak bylo původně plánováno, tedy se zachováním provozu po jedné koleji,“ uvedl Jan Hruška ze společnosti CityRail.

Podle nového projektu to ale není možné. „Budeme zvyšovat i traťovou rychlost ze sta na 160 kilometrů v hodině, a to kvůli zvětšení poloměru oblouků a částečnému přesunu trati do nové trasy. To je i důvod, proč práce nejde dělat při jednokolejném provozu,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Osobní doprava se od pátku zastaví

Dopravce ale tvrdí, že pokud bude trať uzavřena úplně, bude muset úsek objíždět, čímž se mu zvýší náklady. Jestli výluka i pro nákladní dopravu začne už v pátek 1. března, záleží na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Otazník se týká pouze března. Nejpozději v dubnu stavba v plánovaném rozsahu začne tak jako tak,“ dodal Gavenda.

Pro nákladního dopravce to znamená, že dokud Správa železnic stavbu nezahájí, budou moci nákladní vlaky dále úsekem projíždět. Osobní doprava po železnici však skončí už v pátek. Vlaky nahradí autobusová doprava, která je nasmlouvaná podle původního plánu. Výluka má probíhat do konce září.