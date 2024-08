Zastupitelé Chomutova zbavili Hrabáče všech funkcí

Primátora nyní zastupuje jeho náměstek Milan Märc (Nový Sever), který už dřív řekl, že nemá ambice stát se primátorem. Druhý náměstek Milan Petrilák (ANO) tuto možnost nevyloučil. Kdo Hrabáče nahradí, zatím není jasné.

„Předpokládám, že na řádném zastupitelstvu, které je naplánováno na 16. září, zvolíme primátora,“ sdělil Märc. Zopakoval, že kauzu vnímá jako selhání pouze Hrabáče. Koalice složená z hnutí ANO a Nový Sever by tak měla město reprezentovat i nadále, míní náměstek.

Fryčovou rada odvolala bez odůvodnění, avšak v souvislosti s jejím obviněním. „Zní to paradoxně, ale je to doporučení právníků,“ řekl Märc. Pokud by soud prokázal její nevinu, znovu by se stala ředitelkou. Märc dodal, že Fryčová je v zooparku dál zaměstnaná, vedením organizace je pověřen někdo jiný.