Začíná rekonstrukce křižovatky Mileta. Bolavému místu Hradce Králové má ulevit od kolon

Křižovatka Mileta je jedním z bolestivých dopravních míst Hradce Králové. Ze Zborovské ulice na ní najíždějí na Gočárův okruh auta z největšího městského sídliště Moravského Předměstí. Vyjíždí se tudy také z areálu fakultní nemocnice a z univerzitního kampusu. Rekonstrukce, která ve čtvrtek oficiálně začíná, má zvýšit její kapacitu a zkrátit kolony, které se před křižovatkou tvoří.

Součástí rekonstrukce bude stavba tří podchodů pro chodce a cyklisty, úprava chodníků, zastávek MHD a veřejných prostranství. Pro silniční dopravu bude zásadním přínosem stavba bypassů, které umožní plynulé odbočování doprava.

Zborovské ulici by měl odlehčit čtvrtý pruh před křižovatkou. Nově by tedy měly být dva pro auta odbočující doprava, a dva pro odbočení doleva. Zároveň se výrazně změní podoba další křižovatky jižně od té na okruhu, nově bude možné najet z třídy Edvarda Beneše rovnou do Zborovské. Do této křižovatky bude nově ústit i výjezd z fakultní nemocnice.