Stály miliony a vedou vodou. Z cyklostezek v okolí Hradce jsou jezírka

Místo cyklostezky vznikla v lese omylem a nechtěně dvě jezírka. „Před čtrnácti dny jsem tam zjistila skokany štíhlé, což je zvláště chráněný druh, a teď ve středu čolky horské. Pro dostavbu to problém bude,“ uvedla zooložka Blanka Mikátová v dubnu loňského roku. Proto radnice stavbu raději zastavila. Obstarala hydrogeologický a biologický průzkum. „Aktuálně došlo k tomu, že jsme ukončili spolupráci se zhotovitelem stavby a bude docházet k přepracování projektové dokumentace a následně k novému výběru na zhotovitele stavby,“ popsal náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Stavba cyklostezky v Přerově je v nedohlednu, přestože peníze na ni dávno přišly. „Může to trvat roky,“ zlobí se senátorka

Nový projekt bude letos, stavba začne v příštím roce. Škodu odhadl náměstek do půl milionu korun. Státní dotaci ve výši osmi milionů radnice zachránila.



V Hradci se nachází ještě další úsek častých záplav. Čtyři roky stará cyklostezka Piletice–Rusek. Stála devět milionů a sedm set tisíc korun. Na stížnosti chodců i cyklistů musely reagovat technické služby. Stezku vyložily panely.



„To je nejlepší, nejrychlejší, nejjednodušší řešení, kdy suchou nohou se dostanete přes inkriminované místo. Kraj chystá rekonstrukci vozovky směrem na Rusek. Dešťová voda bude stékat na druhou stranu, to znamená tyto závady by měly být pak odstraněny,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Tomáš Pospíšil.



Podle Řádka pravděpodobně nebyla optimální projektová dokumentace, která si ve svých podkladech nedokázala poradit se všemi okolnostmi, které v území byly. A místní zatím dál žertují: místo kola a bruslí si k nám vezměte raději plavky.