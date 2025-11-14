Studenti zlínské školy se po požáru vrátí do lavic v úterý

Studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín se budou moci po pondělním požáru střechy budovy školy vrátit do lavic v úterý 18. listopadu. Výuka však bude až do odvolání kombinovaná, část studentů bude mít běžnou prezenční výuku, část distanční.
Policie prověřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí v případě odhalení a odsouzení dva roky až osm let vězení. Odhadovaná škoda je podle policie a hasičů 11,5 milionu korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé.
„Prověřování příčiny vzniku požáru, které by mělo vést k odhalení pachatele, si pravděpodobně vyžádá vyhotovení několika odborných vyjádření, ať už od hasičů nebo z kriminalistického ústavu,“ uvedla dříve policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Ředitelka školy Alena Kulíšková informovala rodiče o tom, že škola je po požáru bezpečná a uklizená. „Vzhledem k vlhkému hornímu patru však musíme přistoupit v období od 18. 11. 2025 do odvolání ke kombinované výuce,“ uvedla ředitelka. Učební praxe proběhnou beze změny, ve škole budou 25. listopadu třídní schůzky.
Hasiči požár na zlínském sídlišti Jižní Svahy zlikvidovali v noci z pondělí na úterý. Hasilo jej třináct profesionálních a dobrovolných jednotek, nikdo při něm neutrpěl zranění. Vedení školy na úterý a středu vyhlásilo ředitelské volno, ve čtvrtek a pátek měli studenti úkoly k samostudiu. Jde o soukromou školu s kapacitou asi tři sta studujících.