Začala oprava dálnice D10 na Mladoboleslavsku. Projíždí se osmdesátkou

Po přípravě, se kterou začali stavbaři zhruba před dvěma týdny, v pondělí práce postoupily do hlavní fáze s výraznějším omezením pro řidiče. „Ode dneška budeme pracovat, předpokládám, někdy do října, podle toho, jak nás pustí počasí a jestli se nevyskytne na stavbě nějaké nepříjemné technické překvapení. Budeme vyměňovat zaprvé asfalt, to znamená vozovku, a to do hloubky 120 milimetrů,“ řekl v pondělí Rýdl.

Práce podle něj zahrnou vedle opravy povrchu a odvodnění rovněž nové mostní dilatace na dvou mostech, renovaci nebo výměnu některých panelů protihlukových stěn a výměnu zhruba pětiny svodidel na celém úseku.