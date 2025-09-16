Díky penězům z Fondu Turów, který vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v Dole Turów u hranic s Českem, vzniká v libereckém Machníně nová úpravna vody. Ta „obslouží“ zhruba dvacet tisíc obyvatel na Hrádecku a Chrastavsku. Těm voda začala ubývat právě kvůli těžbě v nedalekém Turówu. Investice vyšla na 165 milionů korun. Kromě úpravny vody se z těchto peněz staví vodovody v obcích v uvedených regionech. Výstavba vodovodu se připravuje také na Frýdlantsku.
Z peněz za Turów vzniká na Liberecku třeba nová úpravna vody
