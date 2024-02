V Praze chybí lůžka pro klienty s postižením. Kapacity nejsou, říká náměstkyně primátora

Například třináctiletý Martin má těžké kombinované postižení a bez podpory sociálních služeb se proto neobejde. „On je na nás v podstatě zcela závislý. A ve chvíli, kdy se dostaneme do situace, že bychom už nebyli schopni se o něj postarat, tak mu chceme být nablízku, protože vazba s dítětem, které je postižené jako náš syn, je opravdu silná,“ řekla maminka chlapce Dana Kuldanová. Lůžek v hlavním městě je málo. Rodina se tak bojí, že by jejich syn musel do jiného kraje, kde má Praha také svoje domovy. „Pokud Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy udělal analýzu, že do roku 2030 bude chybět 5,5 tisíce lůžek a možná i více, do roku 2050 přes sedm tisíc lůžek, a tady se za uplynulých osm let nic neudělalo, tak opravdu jsme v problému,“ prohlásila náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udžejina (ODS).

„Samozřejmě, že se posunuly. Paní Udženija samozřejmě bude říkat, že ne, ale je to nesmysl. Za naší koalice vznikalo padesát lůžek každý rok nových, a to v Praze, nikoli mimo Prahu nebo někde v pohraničí,“ reagoval opoziční pražský zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě).



Jedno ze zařízení, které zřizuje Praha, ale je mimo region, je i domov v Rudné u Nejdku na Karlovarsku. Je jen pár kilometrů od hranic s Německem. Jeho kapacita je 65 lůžek a všechna jsou obsazená.



„Většina našich klientů má příbuzné v Praze anebo nemá žádné příbuzné. Příbuzní za nimi pravidelně jezdí, ale není jich příliš. Nevím o tom, že by některý klient chtěl blíž k Praze,“ poznamenal k situaci ředitel domova Petr Maršoun.



Na příštím zastupitelstvu by se téma mělo znovu probírat, tentokrát už by mělo jít o konkrétní projekty. Slíbilo to vedení města. Mezi ty, které by se brzy měly začít stavět, patří například Palata.