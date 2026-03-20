V pardubické průmyslové zóně hoří dvě budovy, hasiči požár lokalizovali


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

V průmyslové zóně v Pardubicích hoří skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, oheň se podle nich rozšířil i na sousední administrativní budovu. Po necelých dvou hodinách požár lokalizovali. Uvedli to v pátek ráno na sociální síti X. Odhadovanou výši škody ani příčinu požáru hasiči zatím neuvedli.

O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci v pátek ráno, krátce po 04:15. „Jedna z hal, tvořená z velké části železnou konstrukcí, byla požárem kompletně zničena. V tuto chvíli zasahujeme v administrativní budově, kam se požár rozšířil. Požár máme lokalizovaný,“ napsali krátce před 06:00. Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí.

Sousední administrativní budova je třípodlažní, vyplývá z fotografií, které hasiči zveřejnili. Ve druhém stupni požárního poplachu na místě zasahuje deset hasičských jednotek. „Ochlazujeme okolní objekty, abychom zabránili šíření požáru na další budovy,“ doplnili hasiči.

Podle hasičů voda, která je v areálu k dispozici, nestačí. Další vodu přivážejí v cisternách. „Vodu máme z hydrantu, není tady větší zásoba vody, musíme to plnit dalšími velkokapacitními zdroji,“ řekl mluvčí hasičů Miroslav Polák.

Na zjišťování příčiny ohně se bude podílet policie, která také zajišťuje okolí požáru. „Na místo míří kriminalisté. V tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele,“ uvedl sbor kolem 06:15 na síti X.

Proti chřipce by mohli začít očkovat i všichni odborní lékaři a sestry

VideoProti chřipce by mohli začít očkovat i všichni odborní lékaři a sestry

před 11 mminutami
V pardubické průmyslové zóně hoří dvě budovy, hasiči požár lokalizovali

V pardubické průmyslové zóně hoří dvě budovy, hasiči požár lokalizovali

před 36 mminutami
Policie eviduje za letošek osm případů zneužití identity k výrobě pornografie

Policie eviduje za letošek osm případů zneužití identity k výrobě pornografie

před 41 mminutami
Represe jsou všudypřítomné. Mezi Íránci vládne beznaděj

Represe jsou všudypřítomné. Mezi Íránci vládne beznaděj

před 1 hhodinou
Kriminalisté odhalili korupci u zkoušek pro revizní techniky

Kriminalisté odhalili korupci u zkoušek pro revizní techniky

před 2 hhodinami
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán

před 4 hhodinami
Summit EU vyzval k zastavení útoků na energetiku v íránské válce. Řešil i povolenky

Summit EU vyzval k zastavení útoků na energetiku v íránské válce. Řešil i povolenky

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, potvrdila šéfka Komise

EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, potvrdila šéfka Komise

01:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Kriminalisté odhalili korupci u zkoušek pro revizní techniky

Ústečtí kriminalisté obvinili tři zaměstnance Technické inspekce České republiky (TIČR). Viní je z desítek nelegálně vydaných osvědčení pro revizní elektrotechniky a přijímání úplatků. Policisté zadrželi u jednoho z nich čtyři miliony korun v hotovosti.
VideoPlzeňský festival světel Blik Blik nabízí nejsložitější projekci v dějinách akce

V Plzni ve čtvrtek začal festival světla s názvem Blik Blik. Letos je pro velký zájem poprvé třídenní a nabídne sedmnáct světelných instalací od českých i světových umělců. Ty jsou rozprostřené po celém městě, třeba i v jindy nepřístupném dvoře renesanční radnice. Návštěvníky tam čeká dílo českého autora Jana Hladila. Jde o nejsložitější projekci v jedenáctileté historii festivalu.
Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o dvanáct procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi, kde loni projelo za 24 hodin průměrně 106 976 aut, o třetinu více než v roce 2020. Data rovněž ukazují, že nové úseky dálnice D35 nebo obchvaty měst jako Jaroměř či Otrokovice výrazně odvádějí ze sídel tranzitní dopravu. Vyplývá to z předběžných výsledků celostátního sčítání dopravy, o kterých informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Suspendovaný lékař u tragických porodů v Litoměřicích nebyl, potvrdilo šetření

Gynekolog Petr Holba nebyl u porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří. Lékař tak podle ní profesně nepochybil, uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další novorozené děti doktoři resuscitovali. Lékař už dřív uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím, nebyl. Případem se zabývají kriminalisté.
Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal ve čtvrtek pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun. Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř sedmdesát zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.
Archeologové našli ve Velkém Meziříčí středověkou studnu a asi i základ pranýře

Ve středu Velkého Meziříčí letos archeologové odkryli zasypanou středověkou studnu a kruhový podstavec, který zřejmě sloužil jako pranýř. Našli také základy středověké pece. Oznámil to Šimon Kochan ze zapsaného ústavu Archaia Brno, který na místě pracuje. Záchranný archeologický výzkum doprovází postupnou obnovu náměstí a přilehlých ulic, která začala loni zjara. Stavební práce budou podle radnice dokončené příští rok.
O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
