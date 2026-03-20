V pardubické průmyslové zóně hoří dvě budovy, hasiči požár lokalizovali

V průmyslové zóně v Pardubicích hoří skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, oheň se podle nich rozšířil i na sousední administrativní budovu. Po necelých dvou hodinách požár lokalizovali. Uvedli to v pátek ráno na sociální síti X. Odhadovanou výši škody ani příčinu požáru hasiči zatím neuvedli.
O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci v pátek ráno, krátce po 04:15. „Jedna z hal, tvořená z velké části železnou konstrukcí, byla požárem kompletně zničena. V tuto chvíli zasahujeme v administrativní budově, kam se požár rozšířil. Požár máme lokalizovaný,“ napsali krátce před 06:00. Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí.
Sousední administrativní budova je třípodlažní, vyplývá z fotografií, které hasiči zveřejnili. Ve druhém stupni požárního poplachu na místě zasahuje deset hasičských jednotek. „Ochlazujeme okolní objekty, abychom zabránili šíření požáru na další budovy,“ doplnili hasiči.
Podle hasičů voda, která je v areálu k dispozici, nestačí. Další vodu přivážejí v cisternách. „Vodu máme z hydrantu, není tady větší zásoba vody, musíme to plnit dalšími velkokapacitními zdroji,“ řekl mluvčí hasičů Miroslav Polák.
Na zjišťování příčiny ohně se bude podílet policie, která také zajišťuje okolí požáru. „Na místo míří kriminalisté. V tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele,“ uvedl sbor kolem 06:15 na síti X.