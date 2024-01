V Brně začala stavba nových pavilonů Masarykova onkologického ústavu

Masarykův onkologický ústav podle Svobody potřebuje zvýšit kapacitu stávajících preventivních programů a připravit se na nové. „Ústav aktuálně dělá ročně přes padesát tisíc preventivních vyšetření, díky centru by se kapacita měla zvýšit o dvacet procent. Čekací doby se podle programu pohybují od několika týdnů po měsíce,“ přiblížil. Nová budova vedle navýšení kapacit umožní oddělit onkologické pacienty od zdravých lidí.

„Onkologičtí pacienti se nebudou setkávat s lidmi, kteří jdou na preventivní vyšetření a jsou nějak nemocní a ani o tom třeba nevědí, takže to zvýší i bezpečnost našich pacientů. Druhá věc je, že se zdraví lidé bojí chodit do nemocnic. Když bude samostatné centrum se samostatným vstupem, myslím, že tahle bariéra odpadne,“ doplnil.

Nová pracovní místa

Svoboda předpokládá, že Centrum inovativní a podpůrné péče nabídne devět nových pracovních míst v klinickém výzkumu. Ve druhé budově bude třeba přibližně třicet nových zaměstnanců. Ne všichni ale musí mít zdravotnické vzdělání. Mohou tam pracovat třeba lidé, kteří poradí se stravováním, řekl ředitel.

Dostavba má také přinést kapacity pro parkování, kterých je v areálu dlouhodobě nedostatek. Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) řekla, že město by letos mělo dostat stavební povolení na parkovací dům v blízkosti nemocnice, budování by pak mělo začít v průběhu příštího roku. Objekt vyjde asi na třicet milionů korun, zaplatí ho Brno. Vybudování parkovacího domu Vaňková vnímá jako splacení dluhu za to, co všechno ústav pro obyvatele Brna dělá. Ústav je podle ní také institucí, která Brnu dělá tu nejlepší reputaci, a to v Česku i ve světě.