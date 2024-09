V obvodu Litoměřice vyhrál Ondřej Štěrba

V prvním kole Štěrba získal 37,87 procenta hlasů, Chlupáč měl 15,83 procenta hlasů. V obvodu Litoměřice usilovalo letos o senátorský post osm kandidátů.

V roce 2018 tam zvítězil Ladislav Chlupáč (ODS). Ve druhém kole získal 56,40 procenta hlasů. Druhý skončil Ondřej Štěrba (ANO). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.

Ondřej Štěrba vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté sedm let pracoval na interním oddělení nemocnice v Litoměřicích. Od roku 2002 má vlastní gastroenterologickou a hepatologickou ambulanci v Litoměřicích. Od června 2021 byl předsedou představenstva Krajské zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, letos v červenci na funkci rezignoval z rodinných důvodů; zůstal řadovým členem představenstva.

Byl předsedou hnutí ANO na Litoměřicku. V roce 2014 byl za ANO zvolen do litoměřického městského zastupitelstva a jeho členem je dodnes, v současnosti je jedním z radních. V letech 2013, 2017 a 2021 za ANO neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. V roce 2018 neuspěl ani jako kandidát do Senátu, postoupil do druhého kola, kde se stejně jako letos utkal s Ladislavem Chlupáčem z ODS. Neúspěšně kandidoval i do zastupitelstva Ústeckého kraje.