Těrlicko už nezvládá přiliv nových obyvatel. Vyhlásilo stavební uzávěru

V obci Těrlicko na Karvinsku vyhlásili stavební uzávěru. Radnice chce tak na přechodnou dobu omezit stavbu nových domů a růst počtu obyvatel. Infrastruktura obce na to není připravena. Uzávěra má platit do konce roku 2026. Stěhování obyvatel z měst do blízkých vesnic je v Moravskoslezském kraji trendem, který komplikuje chod řadě obcí.