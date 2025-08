Starostka Dolních Věstonic podala trestní oznámení na exředitele školy

Podle starostky Dolních Věstonic Rajchlové měl tehdejší ředitel školy Háder neoprávněně vyplácet sám sobě odměny. Celkem si tak měl za čtyři roky přijít na víc než půl milionu korun. A to i přesto, že o odměnách rozhoduje výhradně zřizovatel, tedy obec.

Starostka tvrdí, že od roku 2019 až do letošního jara používal ředitel na platových dokumentech její padělaný podpis, bez úředního razítka. Kromě toho měl krátce před svým odvoláním rozhodnout o odměnách pro zaměstnance školy ve výši dalšího více než půl milionu korun, aniž by na ně měl peníze. Škola se kvůli tomu dostala do schodku.