Špunt v Žabovřeské se uvolnil. Brno otevřelo další část městského okruhu

Díky stavbě se také podařilo zprůchodnit území pro cyklisty a pro pěší. „Vznikl systém stezek a cyklostezek, který spojuje Wilsonův les s územím kolem řeky Svratky. Myslím, že to bude dobré jak pro procházky do Wilsonova lesa, tak pro sportovce,“ řekl Fiala. Spojení přes silnici zajistí lávky i přesypaný tramvajový tunel a silniční galerie, budou se zde dělat i parkové úpravy. Stavebně má být tato část hotová na konci roku, plné zprůchodnění se očekává na jaře.

Po silnici od Královopolského tunelu k výstavišti řidiči projedou doslova za minutu. O dva kilometry dál v ulici Bauerova, kde městský okruh zatím končí, zároveň končí i plynulá jízda. Situaci by měl do budoucna vyřešit tunel, který svede dopravu pod Červený kopec. Téměř dvoukilometrový podzemní úsek má vyústit u Ústředního hřbitova.

Průzkumná štola na Vinohradech

A podobně to je na opačném konci okruhu. I u Tomkova náměstí se čeká na tunel. Ředitelství silnic a dálnic a specializovaná firma začaly s přípravou ražby průzkumné štoly, která má prověřit podloží pod sídlištěm Vinohrady, kudy nový tunel povede. Práce mají trvat tři roky. Za štolu zaplatí Ředitelství silnic a dálnic více než tři čtvrtě miliardy korun. Samotný tunel pak chce uvést do provozu zhruba za deset let.

„Je možné nasadit razicí stroj. Po celou délku ražby velice rychlý postup. Razicí stroj nemůže couvat. Když narazí do odlišného geologického prostředí, tak je v koncích,“ vysvětlil geofyzik z Fakulty stavební VUT Vladislav Horák.