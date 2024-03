Sňatek na palubě letadla matrika odmítla uznat, neplatnost potvrdil i soud

„Ano“ si snoubenci řekli loni v létě na palubě letadla cestou do Polska a zpět. Obřad vedl na zpáteční cestě kapitán, stroj řídil druhý pilot. Netradiční sňatek ale neplatí, soud ho neuznal.

„Velitel letadla může provádět sňatečné obřady podle občanského zákoníku, má na to právo, ovšem pouze v případě, že život jednoho ze snoubenců je přímo ohrožen,“ vysvětlil právník a odborník na veřejnou správu Jan Šťastný. To snoubenci neprokázali. Žalobu na neplatnost sňatku podala městská část Brno-střed. Matrika ho odmítla zapsat. „Řádně to podle nás nebylo doloženo, není to úplně častá situace,“ poznamenal mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.