Situace kolem Liberty Ostrava ohrožuje stovky dalších firem

Pomoc firmám napojeným na Liberty

Krajská příspěvková organizace Moravskoslezský pakt zaměstnanosti oslovila okolo devíti set firem napojených na Liberty. Zpětnou reakci obdržela zhruba od třetiny z nich. Podle redaktorky ČT Jany Drápelové jde především o malé a střední podniky okolo padesáti zaměstnanců. Pro některé z nich bude situace likvidační. „Přesná čísla, pro kolik z nich a o jaké firmy jde, Moravskoslezský kraj nezveřejnil a uvedl, že toto číslo se bude pravděpodobně ještě vyvíjet,“ informovala redaktorka.

Kraj nyní komunikuje s firmami a provedl už i případové studie, aby zjistil, jak jim co nejlépe pomoci. „Řadu firem jsem navštívil osobně a chtěl jsem slyšet, co by jim pomohlo. Při rozhovorech se například ukázal rozdílný přístup finančních úřadů vůči firmám. Jedním z návrhů opatření je třeba možnost odpuštění nebo vrácení záloh z plateb DPH za nezaplacené pohledávky od společnosti Liberty Ostrava, nebo alespoň do doby, než budou tyto pohledávky skutečně uhrazeny,“ nastínil Krkoška.

Do konce týdne by měla vzniknout telefonní linka, která by měla sloužit jako kontaktní bod pro všechny tyto společnosti tak, aby byly schopné koordinovat svůj postup, sdělila Drápelová. Firmy budou aktuálně potřebovat například právní pomoc nebo daňové poradenství. „Nebo také (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti) nabídne možnost výhodnějších splátkových kalendářů tak, aby to ty firmy pokud možno co nejlépe ustály, nemělo by ale jít o dotace,“ doplnila Drápelová.