Silničáři začali bourat most na městském okruhu v Chrudimi, nový má být hotový v létě

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v úterý začalo bourat most na městském okruhu v Chrudimi. Nejpozději do 4. srpna vybuduje a zprovozní nový, původní již byl ve špatném technickém stavu. Náklady dosáhnou 18 milionů korun, řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Kvůli pracím je provoz na obchvatu přerušený. V Pardubicích zároveň začala oprava čtyřpruhu na silnici I/37. Jde o hlavní tah z krajského města do Hradce Králové.