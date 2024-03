Z Chrudimi do Heřmanova Městce léta nejezdí vlaky, přeměnu trati na cyklostezku ale blokuje správa státních rezerv

Další léta opuštěnou trať chtějí obce přeměnit na cyklostezku. Nebylo by to nic výjimečného, navíc s takovými proměnami nově počítá i zákon o drahách, jenomže mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem se to zatím nedaří. Problémem je blízkost skladů Státních hmotných rezerv, kde jsou uloženy desetitisíce kubických metrů nafty a leteckého petroleje. I když existuje i jiné napojení, správa rezerv trvá na zachování rezervní trasy a souhlas k definitivní likvidaci kolejí odmítá dát.

Když mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem ještě jezdily vlaky, trvala patnáctikilometrová cesta motorákem z konečné na konečnou půl hodiny. Na kole by se to možná po téže trase stihlo i rychleji, to by ale nesměly mezi poli ve východních Čechách stále ležet koleje. Lidé z vesnic na trase by přeměnu opuštěné trati na cyklostezku uvítali. Když jezdí do Chrudimi do práce na kole dnes, musí po silnici, část cesty je to ovšem frekventovaná silnice I. třídy. „Když je provoz nebo náklaďáky, je to hodně riskantní,“ podotkl Daniel Pačes, který dojíždí z Bylan.

Bylanský starosta Tomáš Hrubý ujistil, že obec samotná má také zájem o vznik cyklostezky ve stopě železnice – a to nejenom kvůli lepšímu cyklistickému spojení do nedalekých měst, ale i proto, že se o trať nikdo nestará. „Snažíme se obec zvelebovat a ten prostor nám obec dost hyzdí,“ míní.