Série výstav představí Muchu nejen jako malíře, ale i fotografa

„Je to samozřejmě velmi složitý a náročný proces. To, že vlastníme takový kolos a jsme v podstatě na nule, je velký úspěch,“ míní starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

„Máme projekt, máme libreto, máme připravený přesun výstavy Vladimíra Menšíka a Kulturního a informačního centra do Besedního domu, ale nemáme peníze. Potřebujeme 60 milionů a intenzivně s krajem i dalšími partnery hledáme možnosti,“ řekl starosta Milan Buček (Vančáci). Rád by, aby první návštěvníci mohli centrum navštívit co nejdříve.

Podobně to vidí také předseda kontrolního výboru Michal Horák (nestraník za ANO). „Zlaté vejce to pro Moravský Krumlov z ekonomického hlediska není. Udržovat (v prostorách výstavy) konstantní teplotu a konstantní vlhkost je energeticky velice náročné,“ vysvětlil.

Náročné je také udržovat celé šlechtické sídlo. Postupně se zatím Krumlovu podařilo opravit za desítky milionů korun dvě křídla ze čtyř. Podle Třetiny by letos mělo město opravit část střechy nebo dokončit dokumentaci na opravu západního křídla.

Slovanská epopej ale zajišťuje Moravskému Krumlovu zájem turistů. Za poslední dva roky do města zavítalo přes sto tisíc návštěvníků. To přineslo příležitosti pro majitele restaurací, kaváren nebo hotelů. Když epopej město na deset let opustila, část z nich zkrachovala. Zaměstnance tehdy propustilo i turistické a informační centrum. Situace se zlepšila poté, co se před třemi roky slavné obrazy do města vrátily.